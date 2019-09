ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Suché hřiště? Škoda, že se to nedá otestovat a hrát druhý den na nakropeném trávníku

Bohemians remizovali v Karviné 0:0, když za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku. Úroveň zápasu byla bídná. Trenér Klokanů Hašek vidí příčinu ve skutečnosti, že si nemohli rychle nahrát, jelikož nebylo nakropeno a hřiště bylo suché. Škoda, že se to nedá otestovat tím, že by následující den odehrála mužstva ve stejném složení zápas na hřišti nakropeném a my bychom na vlastní oči viděli, jak se borci na trávníku herně zlepšili.

Když žil trenér František Havránek, který měl zkušenosti s trénováním Slavie i vedením československé reprezentace, říkával, že naši hráči podávají špičkový výkon, jen když je 18 stupňů Celsia a je mírně po dešti. Z toho, že řekl mírně, lze dovodit, že po nakropení můžeme očekávat diskusi, zda bylo optimálně, moc anebo málo. Současnou polemiku vygradoval Franta Straka. Lakonicky pravil: „Bylo málo vody, horníci se myli".

V upoutávce na zápas v Olomouci absence Opavy započali sdělením: „Jurečka přeřazen do B-týmu." Ta informace byla známa již několik dnů, neb dotyčný hráč odmítl podepsat prodloužení profesionální smlouvy končící příští rok v létě a opavský manažer Grussmann to okomentoval slovy: „Nechce hrát za Opavu, tím pádem je pro nás neperspektivní. Nemůžeme ho připravovat pro jiný tým."

Naše kluby se tak chovají běžně, chtějí hráčům dokazovat, že si nebudou dělat, co chtějí. Ve světovém fotbale se oboustranně smlouvy mezi hráčem a klubem dodržují do posledního dne a hráči je umožněno, a on taky činí, že je z něj pro klub užitek až do samotného konce. Pak si podají ruce a popřejí hodně dalších úspěchů.

I v Liberci mně hráče základní sestavy Šinglára ze stejných důvodů přeřadili do B-týmu a já tomu nebyl schopen čelit. Panu inženýru Karlovi říkám: „Víte, že já s tím nesouhlasím, protože ve světě to funguje jinak." Mně bylo pouze odpovězeno, že jako trenér Liberce musím být loajální ke koncepci a strategii klubu. Tak říkám: „Pane Karl, já s tím nesouhlasím jako občan České republiky, ale jako pravověrný Slovanista zvedám obě dvě ruce pro." A bylo. V Liberci jsme to přežili, Opava to přežije taky.

Proč by to však nemohli nechat na trenérovi, který tomu hráči řekne: „Musí tě ale někdo jiný chtít. Aby tě chtěl, musíš hrát. A dobře. Abys dobře hrál, musíš dobře trénovat. A já tě musím dát do sestavy. Tam se udržíš, jedině když z tebe bude mít mužstvo užitek." O motivaci je tak postaráno. Z toho béčka stejně odejde bez náhrady. Bude-li mít kam.