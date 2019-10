GLOSA: Body ani další finanční profit k milionům ze San Sira slávisté nepřidali, přesto jsou bohatší

Hakimího chytit, to abychom vyfasovali koloběžku nebo elektrokoloběžku, říká Jindřich Trpišovský

Nikoli bezuzdnou defenzivou, destrukcí a ničením fotbalu, jak bývalo a dál je u českých klubových a ostatně reprezentačních celků zvykem, ale fotbalem, který se učí, hrají a je jim vlastní.

„Neustoupili jsme od něho ani tentokrát," cenil si slávistický kouč Jindřich Trpišovský, že proti vicemistrovi bundesligy a pravidelnému účastníkovi Ligy mistrů se jeho svěřenci drželi partitury, kterou do nich vtlouká, oni ji biflují a teď na scéně Champions League zúročují.

Sestřih zápasu Ligy mistrů Slavia - Dortmund

Dokonce tak, že i soupeři už jsou na ni nuceni reagovat. Třeba tím, že zesílí a zdvojí kraje obrany, jako to udělal kouč Borussie Lucien Favre vědom si toho, že jde o prostory, odkud hrozí od Slavie největší potencionální nebezpečí.

„Však jsem Coufalovi před zápasem říkal, že se ho Němci bojí natolik, že proti němu staví hned dva obránce. Z obav, že naše levá strana je hodně ofenzivní," kvitoval Trpišovský, že i protivník stojící v jeho očích v hierarchii evropských klubů úplně nejvýš bere na vědomí kvality jeho hráčů i styl fotbalu, jímž se prezentují. A nejenže ho registruje, ale i hledá recept, jak slávistické přednosti eliminovat.

Navzdory porážce ho muselo těšit toto zjištění o to víc, že právě z levé strany se ve středečním večeru zrodily dvě stoprocentní gólové šance, které se Slavii v zápase s Borussií nabídly.

Ex post nemá smyslu spekulovat, jak by se duel vyvíjel, kdyby si Masopust či Tecl počínali v zakončení stejně, jako chladnokrevný marocký zabiják Hakimí. Jenže ti dva jeho formát a střelecké kvality prostě nemají. A to přesto Hakimí není pro svůj mateřský Real Madrid ještě dost dobrý, aby hrál v dresu Bílého baletu, takže hostuje v Borussii...

Čtyři pět hráčů, kteří se svými výkony fotbalistům Dortmundu přiblížili, a v některých směrech se se nimi mohli rovnat, se však ve slávistické sestavě našlo.

Handicapy v technice, rychlosti, zužitkování připravených šancí a dalších premisách potřebných k tomu, aby figurovali v elitní kategorii žádaných evropských fotbalistů, museli samozřejmě nahrazovat nezměrnou pracovitostí, vůlí, charakterem, a hlavně naběhanými kilometry. Jen mimochodem, k těm 118 kilometrům ze San Sira přidali doma v Edenu ještě o devět víc, což rovněž svědčí o tom, s jakou zarputilostí druhý díl Ligy mistrů pojali.

Naběhali jsme 128 km, říká Jan Bořil. Pár sprintíků dneska bylo

Sport.cz

Ověřili si přitom, že i tak lze handicapy eliminovat, a i tudy vede cesta výš.

Pro mužstvo i pro ně osobně.

„Zjistili, že jsou schopni se přiblížit hráčům, jejichž cena se pohybuje v jiných relacích a kteří hrají v jiných ligách," přijal slávistický kouč s povděkem, že jeho svěřenci jsou bohatší i o tuto zkušenost.

Na cestě, po které se Trpišovský se Slavií vydal, představuje mnohem cennější profit, než bonus 900 tisíc eur, který přivezl před dvěma týdny ze San Sira a po němž marně pošilhával v partii s Borussií figurující v trenérově osobní hierarchii evropských velkoklubů úplně nejvýš.

Pro budoucnost určitě.