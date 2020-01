ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Češi si hrají, ale jinak než v dávných dobách aneb místo míče petardy

Češi si hrají, ale jinak než v minulosti. Nakoupili tuny zábavné pyrotechniky a odpalují, co jim síly stačí. Petardy je slyšet již před Silvestrem. V ten soudný den to vrcholí od samého rána. Jak se setmí, ohňostroje odpalované mezi domy ve svém součtu předčí ten oficiální městský Novoroční. Důchodkyně, před kterou je vhozena petarda, je na omdlení. Psi jsou v totálním stresu. Hlasitost televize je přehlušována.

Ráno je u kontejneru viděna dřevěná paleta s deseti přidělanými krabicemi po odpálených raketách ohňostroje obyvatel jednoho vchodu pětiposchoďového paneláku. Od této stále zvrhlejší závislosti by Čechy mohly vyléčit týdenní pobyty například v Sýrii, Iráku, Íránu, Libyi.

Mezi půlnocí a jednou hodinou novoroční dochází střelivo, a tak jeden obětavý otec běží domů ještě pro prskavky a na chodníku točící se prskavice. A my v prostoru, kde v dávných dobách děti běhaly a hrály fotbal, po letech vidíme běžet dítě. Sice s prskavkou v ruce, ale běžet. A považte, pak i druhé!

Dětem chybí spontánnost

Úbytkem fotbalistů se zabývá UEFA i oddělení rozvoje fotbalu naší asociace. Pořádají se nábory. V Hradci každoročně turnaj mateřských škol. Existuje fotbalová školička.

Zprostředkoval jsem vzetí do tréninku chlapce matky, dle které má geny po otci, kterého jsem nikdy neviděl. Skončil tam proto, že jej to nebavilo, neb se do hry za barákem nikdy zapojit nemohl, protože neexistuje, a spoluhráčům nestačil. Když jsem to domluvil otci, kterého jsem viděl, přišla mi od něj zpráva SMS: ‚Dobrý den, omlouvám se pane Škorpil, ale dnes nedorazíme. Moje paní zatím s fotbalem nesouhlasí, tak se nezlobte, děkuji vám.'

Když se hrávalo za barákem, na louce, na ulici a kde všude, šly se děti přihlásit do klubu samy, když se rozneslo, že přibírají. Dnes je tam dovede děda nebo máma, stejně jako ho přihlásí do nějakého kroužku. A protože tomu chybí spontánnost, hrají fotbal, že je tam někdo dovedl.

A když převáží jiné zájmy, tak s fotbalem skončí. Hra na plácku nám dávala základy kreativity, tedy herní tvořivosti, tedy české vyčůranosti, což byly vlastnosti, kterými jsme i na světovém fóru přehrávali soupeře.

S Novým rokem se dávají předsevzetí. Tak kdo se staráte o fotbalové základy těch nejmenších, dejte si jediné. Přeneste hru na plácku do organizovaného tréninku a nechte děti hrát.

Až budete vidět, že je to baví a někteří jsou u míče pořád a jiní vůbec, tak je začněte trénovat. Že je to problém i v hokeji, říká Radek Duda. ‚Přijde mi, že vychováváme stroje, co nedokážou samostatně myslet a používat selský rozum, který v minulých letech tolik zdobil český hokej.'