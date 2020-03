Kolik takových případů řešíte?

Obrátili se na mě někteří hráči prvoligového Vsetína, že se v nejbližší době chystají převzít výpověď smlouvy, jednám i s hráči Hradce Králové a jejich agenty. Tam se jedná o pět kluků, i když já to řeším jen se dvěma, kteří obdrželi výpověď od klubu. Řešíme i další hokejisty, ti ale na nás zatím vznášejí spíš informativní dotazy. Těch klubů a hráčů s výpověďmi ale může přibývat.

Jenže kluby rozdáváním výpovědí smlouvu neporušují...

Tohle ustanovení ve smlouvách je, to máte pravdu. Kdyby ho ale klub využil ke všem svým hráčům, rozhodnutí bych s odkazem na vyšší moc chápal. Jenže když si konkrétně Hradec Králové vybral z celé kabiny jen pětici, s níž smlouvu ukončil? Aby bylo jasno, žádná výpovědní doba neexistuje, účinky výpovědi nastávají následující den po jejím obdržení. Hráč nemá možnost se připravit na hledání nové práce, místo toho je ze dne na den konec. Považuju to ze strany klubu jak účelovou věc - zbavit se dva měsíce před koncem kontraktu hráčů, se kterými už se do budoucna nepočítá a ušetřit peníze.

Co stojí v hráčské smlouvě: Nemožnost klubu dostát svým povinnostem plynoucím z této smlouvy z důvodu vyšší moci (válka, živelní pohroma apod.), z důvodu přerušení ligy, které se klub účastní, a/nebo z důvodu ztráty oprávnění klubu ke sportovní činnosti, jež vykonává ke dni uzavření této smlouvy, je pro klub důvodem k výpovědi této smlouvy.

Dobře, ale o porušení smlouvy se nejedná. Jakým způsobem proto chcete hráče bránit?

Každý říká, že v hráčské smlouvě je to napsané jasně. Už nějakou dobu se snažím přesvědčit Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), abychom jednali o úpravě podmínek hráčské smlouvy. Profesionální hokejisté, kteří chtějí hrát v České republice extraligu nebo první ligu, musejí podepsat vzorovou hráčskou smlouvu, která je pro všechny hráče i kluby stejná. A já proti ní mám obrovské výhrady.

Jaké zejména?

Je nevyvážená. Hráči z ní vyplývá snad 300 povinností a dodatky se dá upravit pouze pár ujednání. Jinak se od hráčské smlouvy nelze odchýlit. To znamená, že hráč už signaturou smlouvy vlastně podepisuje absolutní nejistotu, i když má kontrakt třeba na dva tři roky za krásný plat a bonusy. Smlouva je ze strany klubů tak zneužitelná, že když se jim daný hráč nehodí, tak ani v případě dvouletého kontraktu nemá jistotu dne ani noci.

APK LH vaše připomínky nebere?

Žádal jsem je o zjednodušení smluv, aby bylo více volnosti na dohodě mezi klubem a hráčem, jenže s hráčskou asociací se nikdo nechce bavit.

Zleva nahoře aistent trenéra Hradce Králové Aleš Krátoška a trenérská dvojice Tomáš Martinec a Vladimír Růžička během utkání s Olomoucí..

David Taneček, ČTK

Jak tedy chcete postupovat dál?

Na prvním místě chci zdůraznit, že jestliže vznikne jakýkoliv spor; ať už u smírčí komise hokejového svazu, nebo potažmo u soudu; soud se bude zaobírat vůbec platností toho ujednání jako části smlouvy nebo platností hráčské smlouvy jako celku. Ještě se nestalo, aby se hráčská smlouva a její podmínky dostaly na jednání soudu. Teď by to v absolutním extrému mohlo přinést prohlášení soudu o neplatnosti buď ujednání dané části smlouvy, nebo i smlouvy jako celku.

Zadruhé; po vypracování právní analýzy, kterou jsme dokončili, považujeme výpověď královehradeckého klubu za neoprávněnou. Budeme s danými hráči jednat a ti se musejí rozhodnout, jestli chtějí jít do sporu s klubem, nebo se prostě s výpovědí smíří. Kroky pro kluky, kteří se budou chtít bránit a nesmířit se, už máme připravené.

Což ale může být běh na hodně dlouhou trať, ne?

Samozřejmě může, zvlášť pokud celá záležitost skončí u soudu. I ve smlouvě ale stojí, že jakékoliv spory se přednostně řeší u smírčí komise hokejového svazu. Právě k ní by směřovaly naše první kroky o nesouhlasu a zneplatnění výpovědi, protože smlouvu stále považujeme za platnou. U jednoho hráče Hradce Králové už takové kroky připravujeme. Dotyčný se bude chovat tak, že smlouva je stále platná a bude vyžadovat její plnění i ze strany klubu. Zastáváme právní názor, že důvody, které Hradec uvedl ve výpovědi, považujeme za zcela neoprávněné. Věřím, že se časem ukáže, že máme pravdu.

Přijde vám takové jednání klubů v současné těžké době jako nemorální?

Nechci to vztahovat na žádný konkrétní klub, ale mluvím o době, která tady teď je: V našem holdingu máme 100 lidí a za současné situace by mě ani nenapadlo se k našim partnerům a kolegům zachovat tak, že budu hledat důvody, abych s nimi okamžitě ukončil spolupráci a nemusel jim platit peníze. Subjekty, které tuto dobu využijí k tomu, aby ušetřily, ale zároveň druhou stranu přivedou k nemalým finančním problémům? Za sebe to považuju za hyenismus. Znovu opakuju, že to nemyslím ve vztahu k Hradci Králové, ale všeobecně. Obrovským problémem je, že hokejisté u nás nejsou zaměstnanci, ale OSVČ. Kdyby tady byla odborová organizace a hráči měli své oficiální zastání, tahle situace by nikdy nenastala.