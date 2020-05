Byl jsem všude! To nemůže říct nikdo, ví legenda Česka, jež je po boku Jágra či Haška

Když se dozvěděl, že jej Mezinárodní hokejová federace zařadila do nejlepší formace složené z českých hokejistů, kteří zemi reprezentovali, ať už v době Československa či samostatné republiky, udělalo mu to obrovskou radost. Bývalý vynikající útočník a později i úspěšný trenér Vladimír Martinec si být ve společnosti Dominika Haška, Františka Pospíšila, Tomáše Kaberleho, Jaromíra Jágra a Václava Nedomanského považuje.

„Je pro mě ctí dostat se mezi takové osobnosti, moc si toho vážím. Je to něco výjimečného a o to cennější, že formaci nesestavoval nikdo u nás, ale Mezinárodní hokejová federace," řekl Sport.cz dnes sedmdesátiletý Martinec.

Pardubická legenda v 70. letech minulého století získala hned tři zlaté medaile ze světových šampionátů. Celkem má jako hráč ve své sbírce 11 cenných kovů z MS a stříbro a bronz ze ZOH.

All-Star tým české hokejové historie podle IIHF: Dominik Hašek - František Pospíšil, Tomáš Kaberle - Jaromír Jágr, Václav Nedomanský, Vladimír Martinec

„Když se podívám na celou historii našeho hokeje, tak je fakt, že 70. léta byla jeho zlatou érou. Stejně jako ta na přelomu tisíciletí," připomíná Martinec triumf na ZOH 1998 v Naganu i zlatý hattrick z MS 1999-2001.

Všechny tyto čtyři úspěchy Martinec zažil na vlastní kůži jako asistent trenéra. „Dá se říct, že jsem byl všude - jako hráč i trenér. To nemůže říct nikdo a nevím, jestli se to v budoucnu ještě někomu poštěstí," usmívá se Martinec, jenž byl v roce 2001 zařazen do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace.

Kdyby měl sestavovat nejlepší formaci české historie, moc by se nelišil. „Samozřejmě bych ze skromnosti nevybral sebe, ostatní bych tam ale nechal. A místo sebe bych tam dal Ivana Hlinku nebo Milana Nového," zakončuje.