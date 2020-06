ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Pět gólmanů muži kola? Brankáři jsou holt naše doména

Kolotoč života se již zase roztáčí, a to ještě do zběsilejšího tempa. Televize a sázkové kanceláře jásají, fotbal je každý den. Borci trénují a hrají v rytmu dvou zápasů týdně. Obavy, zda to zvládnou kondičně, se potvrdily spíše v oblasti psychické. Viz zápas Liberce s Mladou Boleslaví (2:2), kde se trenér domácích Hoftych v přípravě na zápas zaměřil na to, jak jim to na hřišti půjde ve slepé víře, že hráči jsou od první minuty koncentrovaní, umí číst hru, mají přehled o rozestavení hráčů svých i soupeře. Leč je ta víra oprávněná?

Sotva sudí zahájí hru, do přihrávky obránců na šířku hřiště před pokutovým územím vbíhá hráč Mladé Boleslavi a dává gól hostí na 1:0. V rámci prevence jsem na základě smutných zkušeností tento typ přihrávky zakázal.

Hosté však v myšlenkových zhovadilostech nechtěli zůstat pozadu. Borec Zelený nedaleko rohového praporku u vlastní branky hodí míč z autového vhazování brankáři Šedovi, přestože je tam i protihráč. Tomu ke gólu stačí vložit nohu do odkopu brankáře. Ten je pak i u expertů na pranýři, ale kdo jej do této situace dostal? V tomto případě jsem opět musel vydat příkaz, že ta herní situace nemá jiné řešení, než hod dopředu podle postranní čáry na hlavu vysokého hráče, který to prodlouží za sebe. A zase to bylo na základě zažitých ztrát z autového vhazování u vlastní branky.

Brankář Ostravy Jan Laštůvka raduje z druhého gólu, uprostřed Michal Frydrych ze Slavie.

Jaroslav Ožana, ČTK

To, že si chceme hrát na fotbalisty, neznamená, že se z nás stanou dobrovolní dárci bodů. Tak se chovali hráči Bohemians v zápase se Spartou (0:1), když pomezní Radek Kotík zvedl praporek, tak přestali hrát. Proč taky, když je běžné, že při různých situacích mávají rukama na asistenta, že je ofsajd, místo aby situaci dohrávali. Dnes musí chtě nechtě brát v potaz přítomnost VARU, který chudáka rozhodčího opraví, že to bylo o deset centimetrů jinak.

Do sbírky kuriozit patří i skutečnost, že ve 28. kole bylo pět brankářů vyhlášeno jako muži kola. Hruška, Drobný, Htubý, Fendrych a Dostál. Hrálo se osm zápasů, čili je to pět brankářů ze šestnácti. Na hráče v poli zbývají tři muži kola, a to jich v základních sestavách nastoupilo sto šedesát. V zápase Dukla-Vyšehrad dokonce musel k vedení domácích přispět brankář Rada finální přihrávkou přes celé hřiště Součkovi. Pochybuji, že to dokázal takový borec, jako byl jeho táta. Brankář Slavie Kolář má vychytaných dvacet nul v sezoně, tak šel před jeho branku v Ostravě přispět k vyrovnání brankář Laštůvka. Brankáři jsou holt naše doména.

Zápas Slavia-Plzeň (0:0) měl tempo, šance, jen ne góly. Hosté za celý zápas ani jednou netrefili branku Slavie. A mělo to jednoduchý hlavní důvod. Staří fotbalisté říkávali: „Hráli jsme to, co nám soupeř dovolil." Slavia jim nedovolila nic.