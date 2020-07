Celé se to začalo hroutit. Je mi smutno, jak to s chomutovským hokejem dopadlo, říká Růžička

Když se před pěti lety po roce stráveném v druhé nejvyšší soutěži dokázali vrátit do hokejové extraligy, ukázali si na Vladimíra Růžičku staršího. Uznávaný kouč, který českou reprezentaci dvakrát dovedl k titulu mistrů světa, podepsal s Piráty desetiletou smlouvu a kromě hlavního trenéra zastával i funkci sportovního manažera klubu. Po čtyřech letech po vzájemné dohodě ale skončil, Chomutov přesto dál sledoval. „Je mi smutno, jak to tam s hokejem dopadlo,“ reaguje Růžička pro Sport.cz na fakt, že Severočeši kvůli obřím dluhům nepodali přihlášku do Chance ligy, a příští ročník tak budou hrát jen přebor Ústeckého kraje.

Růžička, který po návratu Chomutova mezi elitu nahradil na postu hlavního trenéra Břetislava Kopřivu, dovedl Piráty ve své premiérové sezoně na jejich střídačce do čtvrtfinále play off, o rok později dokonce do semifinále, v němž klub dokázal potrápit Liberec.

„To byl velký úspěch, jenže pak se to celé začalo hroutit," nepřímo naznačuje, že už tehdy se Piráti potýkali s finančními problémy.

„Když jsem do Chomutova nastupoval, tak mi bylo něco slíbeno. Od mé třetí sezony v klubu se to trochu začalo měnit a čtvrtou sezonu to vygradovalo," připomíná ročník 2018/19, po němž Piráti spadli do první ligy a Růžička se s nimi dohodl na předčasném ukončení smlouvy, protože necítil ambice vrátit se v co nejkratší možné době o patro výš.

„Je mi smutno, jak to tam teď dopadlo. Není to dobrý. Přál bych si, aby se klub dostal zpátky tam, kde byl v posledních letech. Mají tam krásný stadion a chomutovští fanoušci by si to zasloužili. Je to škoda, ale víc se k tomu vyjadřovat nechci," zakončil Růžička.