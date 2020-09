ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Rada by mohl strašit děti: Když budeš zlobit, pustím na tebe tohohle strejdu!

Druholigová scéna odehrála dvě první jednání a nejprve mě přilákala do Chrudimi na utkání s Táborskem. Hosté až do vyloučení svého kapitána Navrátila působili do 20. minuty lepším dojmem. Vyloučení jednoho hráče vybízí aktéry k nějakému reagování na nerovnovážný stav, přičemž se toho tolik nestalo. Je snad nějaký velký rozdíl, jestli na tak velkém prostoru se pohybuje místo 22 hráčů 21?

Podle toho, jak výsledek dopadne, tak poražení mají dvě protichůdná alibi. Když prohrají ti, co jich bylo méně, říkají, že jim ten jeden scházel. Když ti, co jich bylo více, tak říkají, oni se semkli, proti deseti se hraje těžko. V Chrudimi se díky hráčům Táborska nestalo po vyloučení nic nového, i nadále domácím dělali potíže. Na problém si zadělali v závěru poločasu, kdy do hry vstoupil rozhodčí Berka a vyloučil po druhé žluté za nesportovní chování hráče Táborska Boulu.

Druhá půle je tedy o dobývání branky proti devíti, kde se žehrá na to, že protivník je se všemi hráči zalezlý před vlastní branku. Leč je to i o tom, že jsem si ho tam natlačil, protože mám malou schopnost obejít bránícího hráče, dostat se křídelním prostorem k brankové čáře a realizovat zakončení kvalitní finální přihrávkou.

Domácí se jediného gólu dočkali dvacet minut před koncem po hlavičce kapitána Kesnera. Na mužstvu Táborska bylo sympatické, že i v devíti chtěli hrát fotbal, nestěžovali si na rozhodčího a bylo vidět, že je hra baví.

O den později v Jihlavě jsem po zápase s Hradcem panu Vaculíkovi říkal: Viděli jsme, co jsme ještě neviděli. Hradec dominoval a vedl 2:0, domácí však strašili rychlými protiútoky. A Hradečtí jim začali pomáhat špatným bráněném prostotu i hráčů a po hodině hry prohrávali 2:3.

Čtvrt hodiny před koncem přichází kuriózní vyrovnání. Brankář Jihlavy se domnívá, že míč byl za brankovou čarou a bude se kopat od branky. Míč pokládá na zem a před dotírajícím Dvořákem jej bere zase do rukou. Dvořák signalizuje: To se přeci nesmí, vždyť hra nebyla přerušena!

Rozhodčí zvedá ruku a nařizuje nepřímý kop. Brankář před Dvořákem pokládá míč na zem, ten nelení a z jeho přihrávky Vlkanova vyrovnává do prázdné branky na 3:3. Domácí jsou poprvé v šoku. Podruhé pak, když Dvořák v 88. minutě dává vítězný gól Hradce. Když jsem velice mladý celek Jihlavy panu Vaculíkovu pochválil, tak jako moudrý muž řekl: Otázka je, jestli to je útěcha, nebo naděje.

Světlo na konci tunelu s nadějí na zdolání viru by chtěl vidět trenér Jablonec Rada. Po zápase na Slovácku se na tiskové konferenci spravedlivě rozlítil, že takhle ne, do prázdné místnosti bez novinářů že mluvit nebude. Jeho výstup byl ozdobou pořadu Dohráno plus a kdyby si to někdo natočil, mohl by s tím strašit děti. Pustil by jim to a řekl: Když budeš zlobit, pošlu na tebe tohohle strejdu!