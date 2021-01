To je strašný! tvrdě reaguje Antoš na Pešánova slova. To svaz přitom zlikvidoval mládež!

Co jste tedy na Pešánovo vyjádření říkal?

Osobně mě to mrzí. Výchově mládežníků u nás nejvíc chybí silná, dobrá extraliga juniorů. A tu může udělat jedině svaz. Když Filip Pešán říká, že svaz dělá maximum a víc už udělat nemůže, tak se nějak zapomnělo, že poslední ročník se kvůli soudům s vyřazenými kluby (Vsetín, Havířov, Přerov) nehrála extraliga juniorů, ale nějaký Pohár DHL. Už dlouho panují zmatky. To, že nikdo neví, co bude příští rok, donutilo rodiče, kteří to se svými dětmi myslí vážně, aby je víceméně posílali do zahraničí. Ten galimatyáš, který tu je, jde za svazem. Jasně, za kluby a trenéry jde to, že kluci nejsou dostatečně připravení na soutěž. Jenže to ani být nemůžou, když k tomu nejsou nuceni sestupy, postupy a soutěživostí.

Pešán přiznává, že nejvyšší juniorská, ale i další mládežnické soutěže se kvůli zvýšení konkurence a kvality musí zúžit. Dokonce takový návrh předloží výkonnému výboru svazu. Neměl se ale o to zasadit už dříve, když ve funkci šéftrenéra Českého hokeje je přes rok a půl?

No jasně, že jo. Vždyť to řešíme po každém mistrovství světa juniorů. To už je kolorit. Oni se na svazu zavřou, vystrčí někoho, aby něco řekl, a stejně vlastně nikdo nic neudělá. Všichni řeknou, že to děláme blbě.

A jede se dál...

Nechají to měsíc dva být a pak se jede zase postaru, protože už ten tlak na ně není takový. Je po play off a je to pryč. A takhle se to děje už deset let. Přitom všichni vědí, že systém je špatně nastavený. Mně lidi na svazu lidsky nevadí, vůbec nic proti nim nemám. Každý z nich si ale musí uvědomit, že to prostě už deset let dělají blbě. Oni to fakt dělají špatně, ať se nám to líbí, nebo ne. Můžeme tady chodit zleva doprava a říkat, jestli za to může Pepa nebo Tonda, ale neskutečný úbytek našich hráčů na draftu NHL mluví jasně. Prezident (Tomáš Král) je na svazu od roku 2008 a největší zmatky jsou v posledních šesti letech. Dvacet let jsme neměli zlatou medaili z juniorského MS, deset let ze seniorského. To všechno jasně jednoznačně ukazuje na to, jak blbě se to u nás dělá.

Když bychom se ještě vrátili ke slovům šéftrenéra Pešána. Dotkla se vás, jako trenéra dorostu Slavie?

Překvapuje mě a hrozně mrzí, že se jako nový člen svazu okamžitě vymezí proti všem trenérům. Místo toho, aby se snažil dát lidi dohromady, udělá pravý opak. Všechny nakope, a řekne jim, že to dělají blbě. Že dobře to dělá jedině on a svaz. To je strašný.

Kolikrát byl Pešán nebo jiní svazoví trenéři na kontrole ve Slavii, jestli práci s mládeží děláte podle jeho představ?

K nám chodí na kontrolu tréninků juniorky a dorostu Pavel Geffert zhruba jednou měsíčně. Vůbec ale není podstatné, jestli nás někdo bude chodit kontrolovat a říkat nám, jak máme trénovat. Řeknu to otevřeně: my skoro všichni už jedeme podle toho, co chce svaz. Nevidím, že bychom dělali něco jiného. A ono to prostě fakticky stejně nefunguje. Vystoupení lidí ze svazu mi trochu připomíná, že oni vědí, co mají v klubech dělat, jenže to nedělají. Jenže já s těmi lidmi jsem a vidím, že to dělají. Pracujeme na individuálních činnostech, snažíme se hrát aktivní hokej, snažíme se dostávat do áčka mladé kluky. To je holý fakt, opravdu se to děje. Jenže to nefunguje.

Jenže když budu volně parafrázovat slova Pešána, tak to špatně děláte vy, trenéři, protože lepší servis a podmínky vám už svaz nabídnout nemůže.

To jako sorry! Vidím kluky, trenéry, i ty kondiční, kteří se snaží dělat maximum, aby kluci zesílili. Asi je prostě něco blbě! Rozumím, co chce Filip Pešán říct, tedy že se nepracuje na sto procent. Ale v tom, co děláme my, trenéři, systémovou chybu nevidím. Děláme víceméně stejná cvičení jako v Kanadě a ve Švédsku, kde jsme loni měli tři trenéry na školení. No jo, ale když v našich soutěžích chybí konkurenční prostředí... A to zničil a zlikvidoval svaz! Nikdo jiný!

Čím zejména?

Nejdřív se snažili dostat za každou cenu mladé kluky do extraligy. Proč? ptal jsem se a hádal. Kdyby byli výborní v juniorské extralize, majitel nebo trenér by si je do dospělého týmu stejně vzali. Pak jsme mladé napasovali do Chance ligy a vymysleli jsme „Duklu" v Litoměřicích (svazový mládežnický projekt). A po několika letech jsme zjistili, že je to úplně k ničemu. A proč vůbec zvýhodňovat nějaký klub a dodávat mu mladé hráče? Jak k tomu přijdou třeba Ústí nad Labem, Kadaň, nebo Přerov, kde do toho musí investovat peníze? A to není nic osobního proti Litoměřicím, za které jsem hrál.

Tím, jak svaz neustále měnil soutěže, přinutil rodiče uvažovat o tom, že své kluky radši dají do Švýcarska, Švédska nebo Finska. A když vám při jedné změně odejde 50 hráčů z dorostu do světa, přijdete tím o jeden kvalitní tým. Do toho ty akademie...

Jejich status má hned 17 klubů.

Jsou přežitá věc, nemají žádný smysl. Potřebujeme volný pohyb dorostenců a juniorů. Aby měli možnost jít někam, kde jsou chtění. Pak se musí nastavit pravidla, jestli za ně po nějaké době někdo zaplatí, nebo nezaplatí. Hlavně ale potřebujeme vytvořit dvanáct skvělých týmů, které budou hrát super ligu, dalších třeba 12, které budou o postup do ní bojovat.

Berete Pešánova slova jako plivnutí do tváře těm trenérům, kteří se výchově mladých věnují třeba i po svém hlavním zaměstnání? Co si pak mají myslet, že za snahu pomoct českému hokeji se dočkají takovéto „odměny"?

To je to nejhorší, co v tom vidím. Trenéři, se kterými se u mládeže potkávám, nejsou bohatí frajeři, kteří za to mají bambilion. Oni neberou statisíce. Jsou to chlapi, kteří na zimák chodí po práci ve volném čase a dostávají za to různé ohodnocení. Že jsou jeden dva trenéři v každé z akademií, kteří mají nadprůměrný plat třeba 35 tisíc, je pravda. Ale ti ostatní to fakt dělají za pár korun. Nejsou doma, ale na zimáku, kde stráví třeba čtyři hodiny denně a do toho víkendy. A Filip Pešán to vezme šmahem, jako bychom všichni byli profíci. Jako bychom brali velký prachy a vlastně dělali prd. Přitom to tak není. Nemám s Filipem problém, myslím, že je to chytrý chlap. Akorát nechápu, že přijde na svaz a úplně otočí. Sebejistota trenéra z Liberce, který ví, co se má dělat, je najednou přetavená do sebejistoty svazu, že oni jsou ti bezchybní. Nerozumím tomu.

Neměl by se Pešán věnovat jen pozici šéftrenéra svazu, nebo jen trénovat dospělý nároďák? Lze obě funkce stíhat?

Nikdo to nemůže stihnout skloubit. To by musel furt sedět v autě. Sám na sobě vidím, jak únavné je koukat po nocích na dva tři hokeje. Je to peklo, ráno se vzbudíte a nevíte, jestli je den, nebo noc. A kdyby měl do toho ještě cestovat po klubech? To se prostě nedá, to nejde.