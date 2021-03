ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Chybí mi dva body s Belgií a bod z Walesu

V polském Lublinu jsme s Estonskem naplnili očekávání, která byla. I když soupeř nemohl hrát doma kvůli hygienickým opatřením a chybělo mu několik hráčů, roli favorita jsme splnili. Soupeř šel sice do vedení, ale s tím si náš tým rychle poradil a co bylo sympatické, že se nespokojil s vedením, ale hrál až do konce a chtěl dávat další góly. Jediné, co považuji za kaňku, jsou dva inkasované góly. Jinak jsme podali velmi dobrý výkon, plný pohybu, a to i střídající hráči.

Co se týká Belgie, Tam by mi právě Dočkal seděl. Mužstvo si s tím ale poradilo, podalo velmi dobrý výkon, takticky vyspělý a bylo Belgičanům nejen vyrovnaným soupeřem, ale v některých pasážích zápasu jsme byli i lepší. A Belgie není ledajaký soupeř, podle žebříčku FIFA je nejlepší na světě. I když jí chyběli Eden Hazard, Witzel a další hráči, dokázala je nahradit. Má obrovskou sílu a kvalitu. Přesto jsme byli mužstvem, které víc sahalo po vítězství. Tím spíš jsme ji měli porazit. Neměli bychom i přes velmi dobrý výkon a kvalitu soupeře být spokojení s remízou. Měli jsme vyhrát. Dva body jsme vzhledem k vývoji zápasu ztratili, ty nám mohou na konci chybět. To mě mrzí, z takového zápasu, po takovém mimořádném výkonu všech hráčů na všech postech, jsme měli vytěžit tři body.

Ve Walesu jsme podali takový standardní výkon, ani vyloženě špatný, ale rozhodně ne dobrý, jako třeba proti Belgii. Nebyli jsme horší tým, ale ani lepší. Velšané hráli takticky velmi dobře, byli silní na míči. Jejich dobré výsledky doma nejsou překvapující. Jsou suverénní, vyspělí. Dostali se do dobré šance po seběhnutí Balea a centru, skvělý zákrok předvedl Vaclík. My jsme měli minimálně tři šance, dvě Provod, jednu Čelůstka, ale neproměnili je. Domácí ano. Po centru Balea a Jamesově hlavičce dali gól. První chybou bylo, že Coufal nechal Balea odcentrovat, a druhou, že se Bořil nechal střelcem přeskočit.

Určitě to Patrikovi budu vyčítat, to nejde, hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý

Sport.cz, FAČR

Po vyloučení Schicka jsem čekal, že nás Velšané víc zatlačí. To trvalo jen chvilku. Naši hráči si s oslabením poradili velmi dobře, Velšany pořád napadali vysoko, což domácím dělalo problémy. Bohužel naše kardinální chyba přišla už při vyrovnaném počtu hráčů na trávníku. To je škoda. Ve fotbale se takové věci stávají, ale měli jsme přivézt minimálně bod, ten mi chybí.

Když se vrátím k výkonům hráčů, kteří mě zaujali, pak se mi ve všech utkáních líbil Provod. Zaujala mě obrovská pracovitost Daridy a v prvních dvou duelech byl vynikající Souček, vzadu spolehlivý Kúdela. Pochválil bych i Schicka s Krmenčíkem, kteří umí podržet balony, jsou nebezpeční, a hodně pracovali pro mužstvo. Samozřejmě Schick si měl odpustit reakci na držení, jeho vyloučení v Cardiffu bylo zbytečné a mužstvo oslabil.