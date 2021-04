ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Slavia udělala v derby klíčový krok k titulu

Slavia potvrdila výbornou formu z Evropské ligy. Má zraněné, což Sparta také, ale v Edenu si s tím poradila líp. Klobouk dolů před tím, co tam trenér Trpišovský předvádí. Slavia lize dominuje, hraje výborně, titul bude plně zasloužený. Ve druhé půli Spartu už nepustila vůbec k ničemu.

Sparta se zlepšuje, do utkání vstoupila velmi dobře, pětadvacet třicet minut v první půli byla lepší, měla šance, předčila Slavii v pohybu, hlavně v tom prvním metru, dobře kombinovala. Vytvořila si dvě tři šance, ale nedala gól. Kdyby ho vstřelila, Slavia by to měla mnohem složitější. Bohužel se po změně stran vrátila k tomu, co hrála před příchodem trenéra Vrby.

V tomhle ohledu ho ještě čeká hodně práce. Slavia jasně ukázala, že je o pořádný kus dál. Přesto si myslím, že Sparta si druhé místo pohlídá a půjde za obhajobou poháru. Sympatické a mně blízké je, že pod Pavlem Vrbou se snaží hrát ofenzívně, dávat góly, nikoliv bránit jen vedení, nebo čekat na brejk. Jeho rukopis je zřetelný, musí se ale víc propsat do hlav hráčů, což nejde hned. Ale je na velmi dobré cestě. Navíc s oběma pronásledovateli bude hrát a ti také ještě nějaké body poztrácejí.

Situace pod pražskými S se také postupně vyjasňuje. Jablonec vyhrál a dál bojuje o třetí místo. V dobrých výkonech pokračuje Slovácko, vítězství nad Libercem je pro něj důležité, ale bude hodně záležet na dohrávce a zápase na Spartě. Dohrávka se Spartou bude důležitá i pro Jablonec. Liberec má plný počet zápasů a na pohárové příčky už těžko dosáhne, i když ještě zbývá osm kol a ve fotbale je všechno možné.

Střed tabulky je, při vší úctě, nezajímavý a nenabízí ani atraktivní zápasy. Naopak na konci tabulky se potvrzuje, že Příbram s Opavou se dostávají do stále složitější situace a víkendové prohry je ještě víc přibily ke dnu. Nad nimi se to naopak vyrovnává.

Pohoršily si Teplice, které prohrály doma s Mladou Boleslaví. V Teplicích jsem strávil tři krásné roky, mám k nim pozitivní vztah, takže mě to mrzí. Nepřál bych jim, aby se strachovaly do poslední chvíle o ligové bytí a nebytí. První rok, kdy jsem tam působil, jsme byli v podobné situaci. Vím moc dobře, jak to je složité pro mužstva, která na něco takového nejsou zvyklá, hlavně psychicky. Středočeši si naopak hodně pomohli.

Překvapením pro mne byla výhra Brna na jihu Čech a musím říct, že Zbrojovka hrála dobře a zaslouženě zvítězila. Budějovice jsou nevyzpytatelné, podávají nevyrovnané výkony. Jsou schopné sehrát výborné utkání s favoritem, jako třeba se Spartou, a vzápětí prohrát doma zápas s týmem, který by měly porazit. To mne překvapuje, protože si myslím, že Dynamo je velmi dobře trénované i vedené. Brno se naopak přiblížilo příčkám záchrany, čímž ohrožuje právě Teplice."