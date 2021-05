ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Výborný fotbal s přestřelkou v Boleslavi

Zápas se určitě líbil. Jedinou vadou na kráse byl výkon rozhodčího Ginzela. Ten do něj vůbec nezapadl. Zápas nezvládl, dokonce bych řekl, že ho zkazil. Něco takového se mu nestalo poprvé. Všímám si jeho výkonů a myslím si, že v nejvyšší soutěži nemá co dělat.

Zklamala mě Plzeň. Minule jsem mluvil o trenérovi Michalovi Bílkovi, vážím si ho a držím mu palce. Je jasné, že se za týden nemůže projevit jeho práce. Nikdo nemá kouzelný proutek, kterým by výrazně hned něco změnil. Někdy se změna trenéra projeví jako okamžitý impulz, jindy až později. Věřím, že v případě Viktorky to bude mít ten dlouhodobý efekt.

Nemohu se ale nezmínit o způsobu hry. Očekával jsem, že se bude prezentovat jiným herním stylem. To, že prohrála s Pardubicemi, se stát může. Plzeň dostala na konci první půle červenou kartu, což také o něčem vypovídá. Ještě se vrátím k dohrávce na Spartě. Plzeň tam vedla, ale hrála z hlubokého bloku, což jí není vlastní. A myslím si, že jí to ani nevyhovuje. Plzni do Evropy už může pomoct jen vítězství v MOL Cupu, ale se Slavií to bude mít moc těžké. Ta jde i přes remízu s Karvinou jasně za druhou trofejí.

Pardubice jsem chválil mnohokrát a znovu říkám, že hrají kvalitní fotbal, tvoří jednolitý, pracovitý, disciplinovaný tým. Už to není jen o nováčkovském nadšení. První rok v nejvyšší soutěži se jim povedl asi lépe, než samy čekaly. Budu na ně zvědavý v příští sezoně. Traduje se, že bývá těžší než první rok. Uvidíme.

V boji o záchranu mě překvapilo vítězství Příbrami s Jabloncem. Ten jedenáct kol neprohrál, ale taková porážka jako v Příbrami se stát může. Pro Jablonec to ale představuje snížení nadějí na druhé místo a boj o Ligu mistrů.

Opava sestoupila už v minulém kole, teď totéž potkalo Brno. Hrálo bojovně, ale pro oba platí, co jsem už několikrát říkal, doplácejí na špatnou kvalitu dopředu a bídnou koncovku. Brno dalo gól v závěru, kdy už byl Liberec hlavama v šatně. Remíza mu ale na pohárovou Evropu stačit nebude.

Teplice, k nimž mám vztah, se vítězstvím velice přiblížily k záchraně. Udržely od Příbrami pětibodový odstup a tím, že na podzim v Příbrami vyhrály, jim k záchraně stačí bod. Navíc v posledním kole mají Příbram Na Stínadlech. Té by k záchraně pomohla jen dvě vítězství a dvě prohry Teplic. Podle mne to je spíš teorie, ale ve fotbale platí známé: Nikdy neříkej nikdy..."