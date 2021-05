ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Jablonec, Slovácko a Pardubice příjemným překvapením, Plzeň zklamáním

V první řadě si dovolím tvrdit, že naše liga není tak špatná, jak občas člověk slýchá a jak máme někdy tendenci ji podceňovat. Má velmi dobré nasazení, hodně soubojovosti a šla nahoru i takticky. A nemám na mysli jen týmy z horní poloviny. Liga je hodně vyrovnaná, kdokoliv může porazit kohokoliv. Hodně ji poznamenala pandemie, především tím, že dlouho chyběli a stále chybí diváci, kvůli kterým se fotbal hraje. Karanténa pak ovlivnila samotné týmy. Ať to byla Slavia, Sparta, Plzeň, Slovácko a další. Hodně to pocítila mužstva, která nemají široké kádry, například Slovácko. Přes veškeré problémy byla ale liga zajímavá až do konce.

Dnes bych se chtěl podívat na mužstva z horní poloviny, a to nejen z pohledu končící soutěže, ale i s výhledem na příští ročník. Slavia lize jednoznačně dominovala, ani jednou neprohrála, body ztratila jen v osmi remízách. Měla nejvyrovnanější výkony i přes hodně nabitý program.

Bude zajímavé, jak se vyrovná s případnými odchody, hodně se mluví o gólmanu Kolářovi nebo útočníkovi Simovi. A samozřejmě jestli se dostane do základní skupiny Ligy mistrů a v nové sezóně naváže na výkony z té letošní. A najde-li se pro ni důstojný soupeř, aby to neměla tak jednoduché, jako letos. Vidím tam ale jedině Spartu, při vší úctě k ostatním.

Ta rozhodně nebude mít jednoduchou cestu dostat se do pohárové Evropy, a nemyslím tím jen nemistrovskou větev Ligy mistrů. Bude záležet na tom, do jaké míry dokážou na Letné posílit mužstvo a jestli se do posil trefí. A míst, která potřebují posílit, je dost. Otázkou také je, jak bude vypadat poté, co se jí uzdraví všichni hráči – marodů měla a má dost – a jak a jestli vůbec se začlení hráči z hostování.

Hodně mě také zajímá, jak Pavel Vrba zapracuje na defenzívě. Dvaačtyřicet inkasovaných gólů, což je z horní poloviny druhý nejvyšší počet, je na Spartu opravdu strašně moc, přestože je druhá za Slavií v počtu nastřílených branek. Vrba je zkušený trenér a jistě ví, že to, co jim prošlo v domácí lize, v Evropě neprojde. Na druhou stranu šla hodně nahoru, hraje ofenzívní fotbal.

Jablonec i Slovácko překvapily

Obrovským překvapením, příjemným, je pro mne Jablonec. Měl sice menší výpadek, což přijde na každé mužstvo, ale jinak podával velmi stabilní a kvalitní výkony. Zajímá mě, jak se vypořádá s prodejem Schranze a dalších hráčů. Prodej je logický, protože šéf klubu Pelta potřebuje doplnit pokladnu.

Dokonce už se říká, že Schranz půjde do Slavie, odkud dorazí Zelený, který v Jablonci hostoval. Otázkou je, jak ztráty nahradí, jak si povede v Evropě, jestli se mu podaří dostat do skupiny Evropské ligy. Úžasné bylo, že bojoval do poslední chvíle o druhou příčku. Petr Rada dokázal s Jabloncem velké věci.

Čtvrté Slovácko. Bomba! Při tom právě jemu nejvíc ublížila pandemie. Těším se na jeho vystoupení v boji o Evropu. Výborná práce trenéra Svědíka, velmi stabilní kádr. Mají zkušené hráče, jako jsou Petržela s Kadlecem, ale vyrostli jim i další. Četl jsem, že už hráli s těžkými zahraničními soupeři, ale je obrovský rozdíl s nimi hrát v přípravě nebo pak v kvalifikaci o evropské poháry.

Radost hráčů Slovácka v utkání 31. kola Fortuna ligy.

Vladimír Pryček, ČTK

Je pozitivní, že nelétají v oblacích, nedostávají se sami pod tlak velkými očekáváními. Naopak berou čtvrté místo jako plus a dál mohou jen překvapit. Na rozdíl třeba od Slavie a Sparty nemají tak říkajíc povinnost dostat se co nejdál.

Největším zklamáním je Plzeň

Mluvil jsem o dvou překvapeních. Plzeň je tím třetím, ale na opačném konci. Pro mne je v končící sezoně největším zklamáním, co se týká výsledků, herního projevu, kolísavé formy. Uvidíme, co z ní Michal Bílek vykřeše. Už ve finále poháru podala Viktoria velmi dobrý výkon a potvrdila ho i teď proti Baníku.

Očekávám od ní výrazné zlepšení a uvidí se, jestli dokáže navázat na předchozí úspěšné ročníky, nebo půjde o trvalejší pokles. Myslím si, že potvrdí to první. Jak znám šéfa klubu pana Šádka i trenéra Bílka, budou se chtít vrátit do boje o nejvyšší příčky, kam Plzeň patří. Pomohlo by to i úrovni ligy.

U Liberce bude zajímavé, co udělá. Jestli bude zase hodně prodávat. Letos zřejmě přišel Slovan o pohárovou Evropu, šanci už má minimální a situaci nemá ve svých rukou. Otázkou je, jak doplní kádr, a jestli jako v minulých letech, podobně jako Jablonec, bude po výprodeji hrát zase nahoře.

Pardubice oživením soutěže

O Pardubicích jsem mluvil už mnohokrát. Mohu jen zopakovat, že to je velké překvapení soutěže a její oživení. Ukázaly, že nejde jen o nováčkovský elán, mužstvo má velkou kvalitu, je dobře poskládané, organizované, propracované a správně vedené. Věřil jsem, že budou pro soupeře nebezpečné, ale že budou jeden čas dokonce hrát o pohárové pozice, to jsem nečekal. Dokázaly pozlobit každého svým poctivým fotbalem. Jsem zvědavý, jak budou vypadat v druhém roce.

Hráči Pardubic se radují z gólu.

Ondřej Deml, ČTK

Baník mě zklamal, a nejen v posledním utkání. Pro fanoušky to musí být rozčarování. Když přišlo něco pozitivního, následoval vzápětí pád. Na možnosti a tradici Baníku je to málo. Nevím, do jaké míry to může být zapříčiněno tím, že nehraje na Bazalech, ale ve Vítkovicích, ale mimo domov jsou i jiné týmy. Baník by si zasloužil lepší výkony a umístění. Jsem zvědavý, jak vyřeší otázku trenéra. Zda zůstane Smetana, nebo přijde někdo jiný.

První polovinu ligy uzavírá devátá Bohemka. Hraje poctivý, důrazný fotbal, plný soubojů, ale nabízí i pěkné fotbalové věci, hraje to, na co jsme si od Bohemky zvykli. Vyhnula se bojům o záchranu a znovu v Ďolíčku ukázala, že doma je schopná porazit kohokoliv. Moc jsem o nich nemluvil, ale zaslouží si uznání. Na Bohemce je hodně znát, jak jí chybějí její skvělí fanoušci."