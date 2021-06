Kováč: S centrovanými míči měli Angličané problém. Škoda, že jich nebylo víc

V našem posledním utkání ve skupině na mistrovství Evropy se zrodila zasloužená výhra Anglie. V prvním poločase si určitě vypracovala víc tutových šancí. Český tým měl dobré centrované míče, z nichž přišly nějaké trmy vrmy. Krásně střílel Holi (Holeš) a Suk (Souček) měl po odraženém míči odkrytou bránu. Škoda, že to netrefil... Po změně jsme si ale příležitostí moc nevytvořili. Bylo to opatrné a ani soupeř se dopředu příliš netlačil. Je důležité teď souboj ve Wembley hodit za hlavu a pořádně se nachystat na osmifinále.

Každopádně Angličané začali duel velmi aktivně. Musím říct, že jejich protipohyby v té rychlosti za obranu jsou smrtící. Nepohlídali jsme si to a hned z první šance přišla tyč Sterlinga. Při následném gólu jsme nenabrali hráče. Bořka (Bořil) s Kalim (Kalas) šli oba do Saka a Sterling si odskočil. Myslím, že byl u něho Bóřa a nenavázal jeho pohyb, což asi rozhodlo.

Situace byla samozřejmě rychlá, ale nebyli jsme tam v tu chvíli jedna na jedna. Věřím, že kdybychom udrželi o něco déle skóre 0:0, protivník by znervózněl. S našimi centrovanými balony měl velký problém. Škoda, že jich nepřišlo ještě víc. Propadalo to tam, hlavně když to ve vápně ještě doplnil Suk. Udělal rozruch a přišla pokaždé šance.

Český záložník Tomáš Souček (vpravo) a Angličan Declan Rice.

Frank Augstein, ČTK/AP

On sám měl jednu obrovskou, kdy pálil o kousek vedle, jak jsem zmiňoval. A kdyby těsně předtím šel Kuba Jankto do centru hlavou místo nohy, asi by měl taky velkou šanci na gól. Úžasná byla aktivita Cufa (Coufal). Nato jak měl těžkou sezonu... Opět potvrdil, že má velikou formu.

Angličan Kyle Walker pomáhá na nohy Vladimíru Daridovi.

Andy Rain, Reuters

Hodně odříznutý byl tentokrát vepředu Patrik Schick, i když Darida se ho snažil doplňovat. Škoda, že za stavu 0:1 nešel Hložan (Hložek) k Schickymu pod hrot. Když Anglie vedla, hráli jsme na tři defenzivní záložníky, což byla za mě škoda. Ale to je jenom můj názor a nechci to hodnotit. Trenéři se rozhodli, jak rozhodli.

Do osmifinále bohužel nenaskočí Bořil, což je problém. Když zkraje druhé půle vyfasoval žlutou kartu a bylo jasné, že příště nenastoupí, čekal jsem, že dostane některý z náhradníků určitou minutáž na hřišti, aby se trochu rozfoukal. Nabízelo se to, ale nevím, jaký měli trenéři záměr a nechci do toho mluvit. Uvidíme, koho v osmifinále nasadí na levou stranu obrany. Jsou to zkušení borci. Věřím, že zvolí dobře.

Ve druhé půli jsem pořád čekal na nějakou standardku. Věřil jsem, že bychom se z ní mohli prosadit, cítil jsem šanci. Máme dobré hlavičkáře, Schicka, Suka, stopery... Bohužel jsme se do centrovaných míčů tolik nedostali. Ale postoupili jsme ze skupiny, což považuji za úspěch. Kdyby nám někdo před čtrnácti dny tvrdil, že půjdeme do osmifinále z třetího místa, brali bychom to všemi deseti. Skupinu jsme odehráli dobře. Kluci se teď musejí dobře připravit na osmifinále a zkusit jít ještě dál. Šance určitě je!