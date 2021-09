BŘITVA MILANA ANTOŠE: Zní to hrozně, ale Kladno našlo lídra. Smrti Kuchyni pořád nevěřím

V pátek v Liberci dal Jarda pěkný gól, ale to, co se dělo v neděli, kdy nám na telefonech naskakovaly jeho dva góly a nahrávka, muselo všechny zaskočit. Jarda se posunul do první řady a myslím, že Kladno našlo lídra. Zní to hrozně, ale je to tak. Jarda se ukázal v tom nejlepším světle, ve kterém mohl.

Najednou zmizely nebo se propadaly sestavou všechny ty kanadské a americké přestupové bomby z léta a nově složený první útok Jágr, Plekanec Hlava na Litvínov perfektně zafungoval.

Jardovy góly se mi moc líbily, hlavně ten vítězný, kdy obkroužil bránu. I když se mi trochu zdálo, že v té době byl kladenský hráč v brankovišti a litvínovský gólman Godla měl ztížený přesun. To nic nemění na tom, že Jágr odehrál skvělý zápas a svým výkonem všechny ovlivnil.

Zápas Kladna s Litvínovem nabídl i souboj dvou nejstarších dvojic, které spolu v extralize nastupují. Na jedné straně 49letý Jágr s 38letým Plekancem a proti nim 43letý Hübl s 38letým Lukešem. Je neuvěřitelné, že čtyři hlavní aktéři utkání už jsou v takovém věku.

Nevydařený vstup do sezony zažívá Plzeň, která z pěti zápasů vyhrála jen nad Třincem. Myslím, že v Plzni si neuvědomili, jak zásadní změnou bude přes léto všechno rozbourat - noví trenéři Baďouček s Říhou mladším, příchod nových hráčů, odchod Gulaše... Jejich hokej přitom nevypadá zas tak špatně, jak by se mohlo zdát při pohledu na výsledky.

To ale nic nemění na tom, že je Plzeň v tabulce nezvykle nízko, a mít pod sebou jen Zlín a Kladno je šokující asi pro všechny fanoušky. Je ale potřeba si uvědomit, že, až na zápas s Olomoucí, za který bych se být jimi chytal za nos, už hrála se všemi týmy aspirujícími na první čtyřku (Třinec, Pardubice, Mladá Boleslav, Sparta).

Teď přichází část sezony, kdy ji čekají soupeři, které musí začít porážet. V úterý jede Plzeň do Českých Budějovic, kde se proti ní postaví její bývalý kapitán Milan Gulaš. Pro Indiány to bude zvláštní, ale strašně důležitý zápas. Potřebují ho zvládnout, aby se v tabulce zvedli. A pokud nezačnou vyhrávat nad Budějovicemi, Litvínovem, Hradcem nebo Brnem, budou to mít Plzeňáci moc těžký.

Českobudějovický Milan Gulaš (vlevo) se v úterý postaví Plzni, v níž strávil poslední čtyři sezony.

Václav Pancer, ČTK

Jeden z nejlepších zápasů, které jsme od začátku sezony mohli vidět, byl ten páteční mezi Spartou a Třincem (4:7). Kvalitou, nasazením, šarvátkami. Takové hokeje bych si představoval pořád. Jen škoda, že do O2 areny přišlo pouze necelých šest tisíc fanoušků.

Víkend bohužel přinesl i jednu hrozně smutnou zprávu, kdy v pouhých 56 letech zemřel na infarkt nebo mozkovou mrtvici kustod a masér Libor Kuchyňa. Byl to člověk, který strašně dlouho působil u dvacítky (v letech 2000 a 2001 s ní zažil titul juniorských mistrů světa), pracoval i v Jihlavě, Karlových Varech nebo v pražském Lvu.

Libor Kuchyňa na snímku z roku 2013.

Jaroslav Šnajdr / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz

Byl to strašně hodnej a vtipnej člověk, pořád se smál, byla s ním velká legrace. Když jsem působil v sedmadvaceti letech v Jihlavě, on tam začínal jako kustod. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že projede s hokejem skoro půlku světa a stane se jedním z nejlepších kustodů u nás, nevěřil bych tomu. Stejně jako nevěřím, že už tady není. Šestapadesát let není věk na umírání, zvlášť když se celý život pohybuješ u sportu.

V kabině se vždycky staral o srandu. Zažili jsme toho spoustu. Vzpomínám si, jak jsme si vždycky po ranním tréninku a rehábku dělali s Liborem a dalšíma klukama v kabině párky. Nastalo období, kdy se nedařilo, přišel starej Augusta (trenér Josef Augusta), že nám to tam rozpráší a ty párky zruší. Zavřel dveře, my jsme to ale vždycky nějak udělali, aby párky jely dál.