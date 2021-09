BŘITVA MILANA ANTOŠE: Snad si nikdo nemyslí, že to Král položí?! Jágrova historka? Vrchol alibismu

Pokud je pravda, co se o prezidentovi Českého hokeje Tomáši Královi nyní dostalo na veřejnost, tedy že byl evidovaným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky, je to lidsky zdrcující zpráva. Omluva, že se to stalo během jeho vojny a došlo k tomu už před více než 30 lety, nic nemění na tom, že to prostě byla spolupráce s StB. Morálně je to špatně.

Král by měl okamžitě odstoupit ze své funkce. Asi ale vůbec nikdo neočekává, že by se tak skutečně stalo, že by to sám položil, protože to se v našem státě neděje. Takže tady dál budeme hrát v hokejovém prostředí hru, že budeme trestat trenéry, kteří zakřičí na děti nebo udělají něco výchovně špatně. Přijde mi až směšné, že řešíme sportovce, jejich přístup k zápasům, a ne takový morální poklesek, který podle mě do jednadvacátého století nepatří.

Jsou funkce, které člověk, pokud někdy šlápne vedle, prostě vykonávat nemůže. Prezidentství hokejového svazu k takovým funkcím patří a nic na tom nemění, že jsme 32 let po revoluci. Měli bychom pochopit, že jsou věci, které jsou neomluvitelné. Král přeci není jediný, kdo by mohl šéfovat hokeji. Může jej nahradit kdokoliv jiný.

Tomáš Král prý v říjnu na nejbližším jednání výkonného výboru svazu seznámí jeho členy se svou kauzou i svým postojem k ní. Vůbec ale neočekávám, že by se pak mělo něco dít. Ve výboru jsou všichni kamarádi a na druhé straně nikdo nemá chuť něco měnit. To už by dávno někdo vystoupil s prohlášením. Místo toho je jen ticho.

Jen mě překvapuje, že lidi, kteří v té době vyrůstali a uvědomují si, jaké to bylo, to teď v klidu přecházejí. Úplně mě to děsí. Chápu, že lidi mají rádi peníze, tomu rozumím. Ale nerozumím tomu, že jsou tohle schopní překročit. Mluvím i o lidech ve výkonném výboru.

Kdyby byl Tomáš Král frajer a funkci předsedy svazu položil, u spousty lidí by jeho kredit aspoň trochu stoupnul. Měl by mít nastavený vnitřní morální statut a říct: „Tohle už bylo za hranou a jdu od toho." Morální kvalita a předpoklady prezidenta svazu by měly být jiné než u trenéra někde v Horní Dolní. Nemůžeme si přece říkat, že se nic nestalo.

Četl jsem středeční Královo vysvětlení zaslané médiím. Nejsem právník, ale co vím, tak pokud jakýkoliv estébák nebyl vyloženě chycen za ruku, tak byli všichni neviní. Každý si vymyslel nějaký příběh; třeba že ho vydírali kvůli dětem, že by nešly na školu; proč to musel dělat. Královo vysvětlení, že k tomu byl nucen, a ještě byl sám sledován? To jako pardon!

Chápu jeho omluvu, ale jsou věci, přes které nejede vlak. Všichni víme, že výkonný výbor ho stejně podpoří, je úplně zbytečné, aby se svolával. To je jen takové hraní si s lidmi.

Na český hokej tahle kauza vrhá obrovský stín. To je bez debat. Můžeme to omlouvat čímkoliv, ale je velký rozdíl mezi morální a sportovní stránkou. Že se nám sportovně nedaří, je věcí svazové a klubové práce za poslední roky. Každý by měl ale pochopit, že tohle je něco úplně jiného.

Zaznamenal jsem vyjádření Jaromíra Jágra, že takové věci ho nezajímají. Dovolím si upozornit, že on je nejen českou hokejovou legendou, ke které vzhlíží spousta fanoušků, ale i jedním z jedenácti členů výkonného výboru svazu.

Jeho slova vnímám jako totální alibismus! Chlap, kterému bude 50, by mohl v demokratické společnosti říct svůj názor. Ať už by byl jakýkoliv. A ať mi nikdo netvrdí, že člen výkonného výboru si nepřečetl, z čeho prezidenta svazu obviňují. Chápu, že se v tom nechce hrabat. Rozumím, že ve výkonném výboru je s prezidentem v nějakém kontaktu. Ale jestliže lidem, kteří sledují hokej, předhodí historku, „Já to nečtu, mě to nezajímá?" Tak to pardon! To snad ani není možný!

Pochopil bych, kdyby řekl, že se to stalo před třiceti lety a nechce se v tom hrabat. Jako člen výkonného výboru z toho ale takhle alibisticky utéct, to se nedělá.