Rvala se o každý míč, přesto to nestačilo. Petra Kvitová se s letošním Australian Open loučí už ve druhém kole, když nestačila na výborně hrající Rumunku Soranu Cirsteaovou, které podlehla po setech 4:6, 6:1 a 1:6. Třicetiletá česká tenistka tak opouští Melbourne hodně zklamaná. "Vím, že už toho nemám zas tolik před sebou, možná to o to mrzí víc," připustila.