Česká tenistka v posledních týdnech válela, na cestě do osmifinále Australian Open, včetně přípravného turnaje, vyhrála šest zápasů, ztratila dva - jeden právě dnes. Se skvěle hrající Sie Šu-wej prohrála po setech 4:6 a 2:6. Vynikající výkon Tchajwanky však nebyl jediným faktorem jejího dnešního neúspěchu.

Do zápasu Vondroušová nastupovala s masivně obvázaným pravým stehnem a tejpy už bohužel bolavé tříslo, které ji však trápilo od začátku turnaje, už neudržely. Celý zápas se potýkala s velkou bolestí, na tu se však vymlouvat nechtěla.

The Hsieh train keeps on rolling 🚂



Su-wei defeats Vondroušová to make her first ever Grand Slam quarterfinal 👏#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/kjQNskZa2o — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

„Hrála zaprvé dobře, to chci říct, aby to nevypadalo, že se vymlouvám. Noha mě dneska bolela docela dost, navíc jsem se nalítala. Ani s tejpama už noha nedržela, tříslo bolelo. Nicméně i kdybych byla stoprocentně fit, tak bych to dnes měla nesmírné obtížné," hodnotila zápas Vondroušová.

Česká tenistka však ani chvilku nepřemýšlela o tom, že by zápas skrečovala, bez boje se vzdát nechtěla. Na pozápasové tiskovce chvilku přemýšlela nad tím, zda nebylo špatné rozhodnutí nastupovat ve čtyřhře, když se necítila úplně fit.

„Nevím, zda si to vyčítat. Každý zápas je dobrý, když se neví, co přesně bude. Takže jsem ani neuvažovala, že bych se odhlásila. Hrály jsme dvě kola, nepřišlo mi to tedy tak strašné," komentovala sokolovská rodačka.

Celkově své vystoupení hodnotí pozitivně. „Jsou to skvělé výsledky. Kdyby mi to před odletem někdo řekl, brala bych to všemi deseti," nechala se slyšet Vondroušová, která už vyhlíží další výzvy, mezi nimi i olympijské hry.