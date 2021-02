Úvod zápasu nevypadal pro české barvy příjemné. Muchová totiž nabídla hned ve druhé hře soupeřce dvě šance brejk a ta možností nepohrdla. První česká hráčka odvrátila, u druhé ale přišel parádní return Australanky a vedení 2:0 bylo na světě.

Muchová tak nabrala manko a bylo na ní, aby ukázala, že se jí povede další senzační obrat, jaký předvedla v duelu s Plíškovou či Mertensovou. V prvním případě prohrávala ve druhé sadě 0:5 a vyhrála ji, proti Mertensové pak ztrácela 0:4 a 2:5, aby i tak set získala.

Česká tenistka Karolína Muchová v akci na Australian Open ve čtvrtfinále proti Ash Bartyové.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Jenže nasazená jednička Australian Open, to byl hodně silný kalibr. Zvláště když byla Bartyová na svém servisu jistá a navýšila náskok na 3:0. Na Muchovou možná trochu dolehla nervozita z velkého zápasu, k vidění byla z její strany do té doby nevídaná porce nevynucených chyb. Nasazenou pětadvacítku nepodrželo ani podání a po chvíli svítil na ukazateli skóre nelichotivý stav 0:4.

Australanka Ashleigh Bartyová neměla v první sadě čtvrtfinále Australian Open v boji proti Karolíně Muchové nejmenší problém.

Kelly Defina, Reuters

Rozjetá Australanka v těch chvílích posílala míče neomylně k lajnám a připisovala si fiftýn za fiftýnem. Po šestnácti minutách pak bylo jasné, že Muchová bude při svém servisu odvracet potupného kanára. To se jí sice povedlo, ale následně Australanka uhrála podání a získala úvodní sadu poměrem 6:1.

Zvrat nepřišel ani na startu druhé sady, kdy opět nasazená pětadvacítka přišla o podání. Bartyová servírovala jako z partesu, bez potíží navýšila na 2:0 a nejspíš se jí o takovém průběhu čtvrtfinále ani nesnilo.

Česká tenistka Karolína Muchová se ve čtvrtfinále Australian Open nevyhnula ošetřování.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Následně přišla alespoň drobná česká radost v podobě čisté hry. Dobrý pocit však zmizel při následné pauze, kdy za Muchovou přispěchal lékař, české tenistce změřil teplotu a následně v jeho společnosti odkráčela mladá tenistka do útrob stadionu.

Zápas naštěstí pokračoval a nečekaná pauza Bartyovou přibrzdila. Ztratila totiž podání a skóre 2:2 mohlo nahrávat tomu, že utkání nebude jednoznačnou záležitostí Australanky. Češka se vrátila na rozpálený kurt jako vyměněná.

Nastartovala k dalšímu obratu. Udržela servis a poprvé v utkání i vedla. Nasazená jednička však srovnala krok. Sedmý game se hrál skoro devět minut, Češka v něm odvracela dvakrát hrozbu ztráty podání, ale servis dokázala udržet.

Australská tenistka Ash Bartyová řádila ve čtvrtfinále Australian Open jako uragán. Češka Muchová neměla v první sadě nárok, prohrála ji 1:6.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Dominance Australanky byla pryč, vypadla z rytmu, chybovala. Naopak odvážná tenistka z Hané sbírala body, odměnou jí byl další proražený servis na 5:3. Muchová pak šla podávat na zisk setu, ukončila jej čistou hrou a šlo se do rozhodujícího dějství.

Muchová senzačně vstoupila i do třetí sady, když získala podání soupeřky. Rozhozená světová jednička v tu chvíli jen udiveně kroutila hlavou, co se to na kurtu děje. O to víc, když měla dvě šance vzít si ztracený servis hned zpět, ale nevyužila je a nabrala manko 0:2.

Další senzační obrat předvedla na Australian Open česká tenistka Karolína Muchová.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Rozparáděná Češka držela servis a s brejkem v zádech se blížila k dalšímu fantastickému úspěchu kariéry. Muchové v tu chvíli vycházelo v důležitých chvílích naprosto všechno a nasazená jednička se topila v nesnázích. A co víc, v sedmé hře Muchová znovu získala podání trápící se Australanky.

Muchová šla následně podávat na vítězství v utkání. Třikrát se dostala do problémů, kdy mohla o servis přijít, ale nebála se zariskovat a těžké chvíle ustála. Odměnou jí byl první mečbol, který proměnila a je poprvé v kariéře v semifinále Australian Open.

Šťastná česká tenistka Karolína Muchová. Na grandslamovém Australian Open si zahraje semifinále, vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Ta jí gratuluje po utkání k postupu.

Andy Brownbill, ČTK/AP

"Snažila jsem se nemyslet na to, že se první grandslamové semifinále blíží. Ale teď, kdyý jsem vyhrála, tak jsem samozřejmě šťastná," usmála se Muchová v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu. Z něj už rychle zmizela zklamaná Bartyová.

Šťastná Češka přiznala, že zlomovým okamžikem bylo ošetření v úvodu druhé sady za stavu 1:2 z pohledu Muchové. "Byla jsem v úvodu úplně mimo, točila se mi hlava. Naopak Bartyová byla bezchybná," přiznala rodačka z Hané, že se na kurtu necítila dobře. Proto si zavolala na pomoc lékaře. Ten jí změřil teplotu a tlak.

Po návratu na dvorec to byla ze strany mladé Češky úplně jiné představení. "Srovnala jsem se i psychicky. Ta pauza mě dostala do normálu," konstatovala Muchová. "Snažila jsem se od té doby hrát rychle, trefovat se do kurtu a když to šlo, chodila jsem k síti," prozradila vítězný recept na světovou jedničku. "Teď se pokusím dát dohromady na další zápas," dodala na závěr šťastná vítězka. V boji o finále se Muchová střetne s Američankou. Hrát bude s vítězkou zápasu mezi dvaadvacátou nasazenou Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou.

Dokonce už do finále postoupil český pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. České duo vyhrálo nad chorvatsko-srbskou dvojicí Juraková, Stojanovičová 2:1 na sety. Stejně jako Muchová, tak i v tomto případě ztratil český pár úvodní sadu, ale pak zápas otočil a bude hrát o titul.