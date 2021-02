Ósakaová poprvé vyhrála Australian Open v roce 2019 po vítězství nad Petrou Kvitovou. První grandslamový titul slavila na US Open o rok dříve a v New Yorku uspěla i loni. Třiadvacetiletá Japonka je šestnáctou hráčkou s alespoň čtyřmi grandslamovými tituly v open éře.

Díky vítězství v Melbourne vydělala 2,75 milionu australských dolarů (zhruba 45 milionů korun). Ve světovém žebříčku se Ósakaová posune na druhé místo. Semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové Bradyová se poprvé dostane do dvacítky a bude třináctá.

Před utkáním

Třiadvacetiletá Ósakaová uspěla ve všech svých grandslamových finále. Předloni porazila v Austrálii Petru Kvitovou a vyhrála rovněž oba titulové zápasy na US Open (loni a v roce 2018). Cestu do finále měla mnohem náročnější než její finálová soupeřka Bradyová.

V osmifinále odvrátila mečbol Španělce Garbiňe Muguruzaové a v semifinále čelila hrozbě v podobě americké hvězdy Sereny Williamsové, kterou porážkou rozplakala. "Vím, že vyhrávat je úžasný pocit, ale postupem času jsem pochopila, že důležité je vydat ze sebe vše. To můžete kontrolovat," pronesla rodačka z Ósaky.

S dvaadvacátou nasazenou Bradyovou se střetla loni v semifinále US Open. V New Yorku zvítězila v náročné třísetové bitvě. "Ten zápas měl nadmíru vysokou úroveň a patří k mým nezapomenutelným," řekla Ósaková a dodala: "Proto mě nepřekvapuje, že je (Bradyová) znovu v semifinále či finále."

Žebříčkově nejvýše postavenou soupeřkou Bradyové v turnaji byla v semifinále Karolína Muchová. Jinak měla štěstí, že favoritky vypadly před ní. "Nevím, jak se budu ve finále cítit, ale rozhodně se na to pokusím myslet co nejméně. Na druhou stranu přijdou chvíle, kdy si řeknu, že tohle může být můj první grandslamový titul. Bude to náročné i povzbuzující," řekla Bradyová.