Karolína Plíšková se na trávě rozjela! Strýcová otočila zápas, Siniaková končí

Úspěšný vstup do travnaté části sezony má za sebou Karolína Plíšková. Trojka světového tenisového žebříčku WTA v úvodním kole na turnaji v Birminghamu porazila nepříjemnou Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou po setech 6:3 a 6:4. Na stejném podniku uspěla i další česká tenistka Barbora Strýcová, jež domácí Heather Watsonovou zdolala 3:6, 6:3 a 6:4. To Kateřině Siniakové se přechod z antuky na trávu nevydařil. Při prvním startu po grandslamovém Roland Garros, kde prošla do osmifinále, podlehla v úvodním kole turnaje na Mallorce Belgičance Alison van Uytvanckové 2:6, 6:3, 3:6.