Tvrdá kritika. Lendl řeší hlavně golf a svého psa, stěžuje si jeho svěřenec

Byl a mnohými stále je považován za obrovský talent. Německému tenistovi Alexandru Zverevovi je teprve 22 let, ale už nyní okupuje pátou příčku světového žebříčku a v minulosti dokonce proklouzl už i do top trojky. Letos se mu ale celkově až tak skvěle nedaří, vyhrál pouze turnaj v Ženevě, kde byl nasazenou jedničkou, a hlavně - na výraznější grandslamový úspěch zatím stále čeká. Není tak divu, že tenista není příliš spokojený, což teď dal hlasitě najevo. Po nedávné wimbledonské blamáži se dost ostře vymezil proti svému kouči, slavnému Ivanu Lendlovi.

Ano, má sice ještě dost času na to, aby na největších turnajích uspěl, ale jeho výsledky zatím opravdu nejsou nikterak výrazné: nejdál došel loni a letos na French Open, kde skončil ve čtvrtfinále. Na Australian Open a na Wimbledonu je jeho maximem čtvrté kolo, na US Open dokonce třetí. To pro hráče světové top pětky není úplně nejlepší vizitka.

Na nedávném Wimbledonu se dokonce poroučel hned po prvním zápase, z kurtu ho senzačně vyprovodil Jiří Veselý. A to už Zverevovi došla trpělivost. Na tiskové konferenci před turnajem v Hamburku se ostře obul do svého kouče Ivana Lendla. Němci vadí, že se kouč podle jeho názoru dostatečně nekoncentruje na svoji práci.

Tenisová legenda Ivan Lendl. S jeho prací není jeho svěřenec Zverev nyní příliš spokojen.

Petr Horník, Právo

„Někdy jdeme na trénink, ten trvá přes dvě hodiny. A on půl hodiny stojí zády ke mně a vypráví mi o tom, jak hrál golf,“ stěžuje si Zverev na přístup bývalého tenisty. Hlavní témata, která Lendl řeší, jsou podle něj „golf a jeho malý pejsek“, kterého si Lendl nedávno pořídil. A Němec by si přál, aby se jeho kouč více angažoval.

„Mluvili jsme o tom a řekl jsem mu, že by se měl více soustředit na tenis,“ řekl Zverev. „Mnoho věcí se změní,“ poznamenal dále.

S Lendlem prozatím Němec spolupráci nerozvázal, neřekl ale, kdy s ním bývalá světová jednička opět bude na turnajích.