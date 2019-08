Ta holka s velkou lahví... Jdu se učit, hlásila nová česká tenisová kometa po životní výhře

Když před několika lety zmiňoval šéf českého tenisu Ivo Kaderka mezi největšími talenty jména Markéty Vondroušové a Marie Bouzkové, zdálo se, že se trefil jen u prvně jmenované. Teď se však ukazuje, že mohl mít pravdu u obou.

Marie Bouzková působí na kurtech velmi nenápadně. Ve stínu finalistky French Open Markéty Vondroušové či čtvrtfinalistky Wimbledonu Karolíny Muchové si jí možná řada fanoušků ani nevšimla. O to víc její jízda na probíhajícím turnaji v Torontu může překvapit.

Na sociálních sítích postupně uveřejňovala nová osobní maxima. 150, 130, 104. příčka... „Světová stovka klepe na dveře,“ psala před třemi týdny, kdy jí od vysněného cíle dělily čtyři příčky. Teď už jí patří 91. pozice a po turnaji v Torontu má jasno, že to zdaleka není konečná.

Marie Bouzková šokovala především vítězstvím ve druhém kole nad grandslamovou šampionkou a osmou hráčkou světa Sloane Stephensovou, kterou vyřadila ve dvou setech 6:2, 7:5. „Je to největší vítězství mé kariéry, stále tomu nemůžu uvěřit. Celý zápas jsem si užívala,“ jásala po prvním triumfu nad hráčkou z top ten Bouzková.

Prioritu má škola

Pokud byste však čekali, že věčně usměvavá slečna vyrazí svůj velký den oslavovat, dost byste se spletli. "Miluju učení a teď to nebude jinak. Až přijdu na hotel, něco sním, zapnu počítač a budu se učit," říkala hráčka, která studuje obchodní administrativu na univerzitě v americké Indianě.

Česká tenistka Marie Bouzková na turnaji v Torontu porazila 6:2, 7:5 osmou hráčku světa a vítězku předloňského US Open, Američanku Sloane Stephensovou.

Dan Hamilton, Reuters

Rodačka z Prahy od devíti let trénuje v proslavené Bollettieriho akademii a střídavě žije v Praze a na Floridě. "Když mi bylo devět, přišli jsem do Států s tím, že se zkusím prosadit mezi ostatními dětmi. Postupně jsem zjistila, že můžu být úspěšná. V akademii jsem strávila několik let a byla to klíčová léta mé kariéry," přiznává Češka.

Usměvavá blondýnka však fanoušky kromě výborných výkonů zaujala i neobvykle velkou lahví, z které se mezi gamy občerstvuje. "Viděla jsem ji u jedné tenistky během tréninku a moc se mi líbila, v horkém a vlhkém podnebí plní svůj účel. Hned jsem tu láhev od ní koupila." Hraju s ní už deset let, stala se mojí součástí. Už si to bez ní ani neumím představit," reagovala rozesmátá tenistka.

Pomalu, ale jistě

Juniorská wimbledonská finalistka z roku 2014 však na svou kariéru nijak netlačí. „Vždycky jsme si spolu s tátou říkali, že by bylo lepší postupovat žebříčkem pomalu, rozhodně nechceme nic uspěchat. I když byla řada tenistek lepších než já, nevěnovali jsme tomu pozornost. Držíme se svého plánu a tempa,“ prozrazuje hráčka.

Mezi největší úspěchy mladé Češky patří kromě probíhajícího turnaje v Torontu, kde je ve třetím kole, účast ve druhém kole letošního Wimbledonu. „Wimbledon je pro mě zcela speciálním místem. O to více, že jsem zde vyhrála svůj zatím jediný grandslamový zápas,“ dodává Bouzková.

Novou českou hvězdičku čeká ve třetím kole Rogers Cupu další grandslamová vítězka, Lotyška Jelena Ostapenková. Ani to však nemusí být pro sebevědomou tenistku nepřekonatelná překážka.