Český hattrick! Vycházející hvězdička Bouzková ovládla prestižní anketu

Prožívá sezonu snů. Marie Bouzková začínala letošní rok jako 142. tenistka světa, v současné době její jméno najdeme na 63. příčce. Na megapodniku v kanadském Torontu si zahrála po neuvěřitelném tažení semifinále a právě tento výsledek byl klíčový pro její vítězství v anketě WTA o hráčku s největším průlomem za měsíc srpen. Stala se tak letos již třetí Češkou, které se to povedlo.

Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová a Marie Bouzková. To jsou jména tří českých tenistek, které ovládly prestižní anketu ženské tenisové asociace WTA o hráčku s největším průlomem v měsíci.

Vondroušová zaujala především svým parádním tažením do finále French Open, Barbora Strýcová pak šokovala jízdou do semifinále Wimbledonu, kterou navíc podtrhla triumfem ve čtyřhře na stejném turnaji a posunem na místo světové deblové jedničky.

A konečně jednadvacetiletá Marie Bouzková pak překvapila nejen konzistentním zlepšováním se od začátku roku, ale hlavně torontským představením, kde se po skalpech Ostapenkové, Stephensové a Halepové zastavila až před branami finále na Sereně Williamsové.

Marie Bouzková zažívá výbornou sezonu.

Profimedia.cz

Bouzková tak dostala přednost před Švýcarkou Belindou Bencicovou, která se probila do semifinále US Open, americkou hvězdičkou Sofii Keninovou, jenž byla mezi posledními čtyřmi právě v Torontu a Cincinnati i rodící se superstar patnáctiletou Coco Gauffovou, která zářila ve Wimbledonu i na US Open, kde byla ve třetím kole.

Hráčkou měsíce srpna se pak nemohla stát jiná tenistka než vítězka US Open Bianca Andreescuová, anketu za nejlepší Úder měsíce pak ovládly Američanky Bethanie Matteková-Sandsová a Coco Vandewegheová.