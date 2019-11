Letos slavila triumf na antukovém French Open a skvělý rok zakončila v neděli na prestižním a štědře dotovaném Turnaji mistryň. Jen na prize money vyhrála za sezonu dohromady úctyhodných 11 307 587 dolarů, v přepočtu cca 260 milionů korun.

„Podívejte, byla to pro mě skvělá sezona. Peníze stranou, ty pro mě nic neznamenají. Důležité je vědět, že mám za sebou lásku a podporu mojí rodiny. Snažím se každý den tvrdě pracovat na tom, abych si splnila své sny. A to bez ohledu na to, kolik nul sedí na mém bankovním účtu. To nemá žádný vliv na to, jak žiju a kdo jsem jako člověk," mávla rukou Bartyová nad vydělanou sumou.

Ashleigh Bartyová ovládla Turnaj mistryň

Andy Wong, ČTK/AP

Nenápadná šampionka si rozhodně nepotrpí na výstřednosti či luxus, kterými se naopak rádi chlubí třeba její tenisoví krajané Bernard Tomic či Nick Kyrgios.

„Jsem hodně šťastná v mém malém domku u nás doma. Mám tam všechno, co potřebuji. Pro sebe opravdu moc neutrácím. Asi jsem docela nudná," charakterizovala se 23letá hvězda, která si vedle tenisové kariéry vyzkoušela i tu kriketovou.

Bartyová se poprvé vyšvihla do čela žebříčku WTA v červnu, svoji pozici trvale neudržela, ale na konci roku už na tenisovém trůnu sedí velmi pevně.

Karolína Plíšková vybojovala postup do semifinále Turnaje mistryň

sntv

V žebříčku druhá Karolína Plíšková na ní ztrácí 1911 bodů. Ještě větší rozdíl je pak ve vyhraných dolarech. Česká hvězda, která na rozdíl od Australanky stále čeká na grandslamový titul, je zhruba na poloviční částce.

S vydělanými 5 138 077 dolary (cca 118 milionů korun) ji navíc ve finančním žebříčku za sezonu patří až šestá příčka. Více inkasovaly i Simona Halepová, Naomi Ósakaová, Bianca Andreescuová či Elina Svitolinová.

Do desítky nejbohatších za rok se ještě vešla také Petra Kvitová, které vynesly výhry 3 724 430 dolarů (cca 85,6 milionu korun).