Něco ve mně zhaslo. Co ještě řekl Berdych o konci kariéry?

Berdych vybojoval na okruhu ATP třináct turnajových titulů, zahrál si semifinále na všech grandslamových turnajích a ve Wimbledonu se dostal v roce 2010 až do finále. Na titul z turnajů velké čtyřky nakonec nedosáhl, ale i tak se zařadil k vůbec nejúspěšnějším hráčům české historie. Dvakrát rovněž pomohl k celkovému triumfu českého týmu v Davis cupu.

Jakého úspěchu si váží nejvíc? "Těžko se to srovnává. Asi finále Wimbledonu 2010. Triumf v Davis cupu byl ale zase emocionálně silnější," uvedl Berdych na tiskové konferenci.

Tisková konference Tomáše Berdycha

Sport.cz

V éře Federera, Nadala a Djokoviče český tenista nedosáhl na vysněný grandslam, hořký pocit ale necítí. "Samozřejmě by se mi ale líbilo mít doma nějaký pěkný pohár. Jsem ale realista. Nepovedlo se to a svým způsobem to k tomu patří. Hrál jsem možná v té nejtěžší tenisové éře, která kdy byla. Na druhou stranu jsme měl to štěstí poměřovat se s těmi nejlepšími, které tenis vyprodukoval. A alespoň jednou každého z nich porazit. Stane se, že se to prostě někdy nepovede. Hlavně jsem nechtěl skončit tak, abych se probudil a říkal si 'Ty vole, měls to ještě zkusit'," uvedl.

Bývalého čtvrtého hráče světa poslaly v 34 letech do předčasného důchodu zdravotní potíže způsobené vrozenou vadou v kyčli. "Jednou ráno jsem se probudil a cítil, že něco uvnitř zhaslo. Asi bych se ještě rok dva dokázal motat kolem padesátého, šedesátého místa žebříčku, nějak bych to objezdil. Ale proč?" poznamenal.

Jaké má Berdych nejbližší plány? Po letech harcování světem by chtěl poznat některá místa detailně. "Chtěl bych si projet Jižní Ameriku, podívat se do hor. A podobně safari. Dřív jsem na sebe musel dávat pozor, teď na tyhle věci bude konečně čas," řekl.