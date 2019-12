Lyon jí hodně dal, a tak se francouzská tenistka odhodlala k neobvyklému činu

Caroline Garciaová překvapila. Francouzská tenistka se rozhodla zafinancovat nový turnaj, který se bude od příští sezony hrát v Lyonu. Letošní fedcupová vítězka tento neobvyklý čin pro aktivního hráče vysvětlila tím, že město, ve kterém bydlí, jí hodně dalo, tak mu to chce nyní vrátit.

K hodně neobvyklému činu se odhodlala Caroline Garciaová. Francouzská tenistka se rozhodla vlastními finančními prostředky pomoci novému halovému turnaji, který se poprvé uskuteční příští rok v březnu v Lyonu. „Vím, že to pro hráče není vůbec běžné, ale investovala jsem peníze do turnaje,“ uvedla Garciaová na webu tennisworldusa.org.

„Beru to jako úspěch a jsem na sebe hrdá. Tohle město mi dalo hodně, a tak jsem mu to chtěla vrátit. Chtěla jsem, aby místní lidé také měli možnost zažít tu tenisovou vášeň. Je to pro mě opravdu důležité,“ vysvětlovala šestačtyřicátá hráčka světa, která před několika týdny přispěla k vítězství své země ve Fed Cupu.

Spolu s Kristinou Mladenovicovou získala rozhodující třetí bod, když ve čtyřhře porazily australský pár Ashleigh Bartyová, Samantha Stosurová. Garciaová během uplynulé sezony získala jednu trofej, když ovládla turnaj v Nottinghamu. Jinak byly ale její výkony horší, než na které je zvyklá.

Mnohokrát bývalá světová čtyřka nedokázala přejít ani přes první kolo. Nedařilo se jí ani na grandslamech. Nejdál se dostala na Australian Open, kde si zahrála třetí kolo. Na French Open ji ve druhém zastavila Ruska Anna Blinkovová a ve Wimbledonu a na US Open vypadla překvapivě hned v úvodním kole.