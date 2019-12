S grandslamovým šampionem po boku navyšuje cíle. Kam chce vyšplhat česká tenisová naděje?

Za pár let může být líp. Pohled na ranking ATP je ale momentálně žalostný. V první stovce nefiguruje ani jeden český tenista. Jedním z těch, kdo se to v dohledné době pokusí změnit, je Tomáš Macháč.

Devatenáct mu bylo teprve v říjnu. Už teď na něm ale daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil oceňuje psychickou odolnost i vymakaný obouručný bekhend.

Dvakrát už berounský rodák figuroval v českém daviscupovém výběru, na kurt se ale, na rozdíl od vrstevníků Jiřího Lehečky a Jonáše Forejtka, nedostal ani v ostravském duelu s Nizozemskem, ani při baráži v Bosně a Hercegovině.

Hotovo! Jonáš Forejtek zpečetil výhru nad Bosnou a Hercegovinou v Davis Cupu.

Teď má ovšem Macháč k ruce kouče Daniela Vacka, který v devadesátých letech v Davis Cupu odehrál patnáct zápasů s bilancí 8:7. A navíc je trojnásobným grandslamovým šampionem v deblu (French Open 1996 a 1997, US Open 1997; vše po boku Jevgenije Kafelnikova).

"Začali jsme spolu hrát v květnu a ze začátku to pro mě bylo fakt těžké. Tréninky jsou náročné, musím se hodně snažit," nezastírá Macháč, jak mu 48letý Vacek dává do těla.

"Dan pomohl Tomášovi hlavně na servisu," všiml si už v Bosně kapitán Navrátil.

"Ale zlepšil jsem díky těm tréninkům i forhend a voleje. Občas tak můžu ve hře zařadit prvek servis-síť," líčil Macháč, který pod Vackovým vedením zjistil, jaké má vlastně rezervy.

"Já si někdy myslel, že hraju dobře a už se to nedá moc posunout. Ale pan Vacek mi dává najevo, že rezervy tam jsou dost velké. Někdy je to i docela stresující. Říkám si, že po mně chce hodně, ale čím víc ho poslouchám, tím víc se zlepšuju. Je to super trenér," pochvaluje si Macháč.

Ve světovém žebříčku je nyní na 355. místě jako česká šestka. Pro rok 2020 by chtěl vyšplhat mnohem výš.

"Nechci předbíhat, ale rád bych někam kolem 180. místa. Abych mohl být pravidelně na challengerech," naplánoval si devatenáctiletý talent.

Sám cítí, že cesta nahoru bude teď možná ještě obtížnější než před pár lety. Supersilná generace slavných třicátníků (Federer, Nadal, Djokovič, Murray) postupně vyklidí pozice, na které už se nyní tlačí nová generace: Medveděv (23), Tsitsipas (21), Zverev (22)...

"Konkurence je teď strašně těžká," cítí na vlastní kůži Macháč. "Můžu přijet na futures a tam prohrát v prvním kole, ale taky zase něco uhrát na challengeru."

Rád by každopádně zabrousil do míst, kde před dvěma dekádami pobýval jeho kouč Vacek, který nejvýš vyšplhal na 26. místo na světě.

Taky by rád okusil Davis Cup, jehož nová podoba s finálovým turnajem v Madridu, se mu hned zalíbila. "Já nezažil ten předchozí formát. Ale teď doufám, že bychom se do Španělska příští rok mohli podívat," říká Macháč.

A věří, že nebude chybět v českém výběru při březnové baráži v Bratislavě proti Slovensku, kde se o účasti v Madridu bude rozhodovat.