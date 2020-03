Davis Cup, oficiálně Davis Cup by Rakuten, neboli česky Davisův pohár je tenisová soutěž mužských reprezentačních družstev tvořených pěti hráči.

Nasazené týmy jsou:

Argentina

Austrálie

Rakousko

Belgie

Chorvatsko

Česká republika

Německo

Itálie

Japonsko

Kazachstán

Švédsko

Spojené státy americké

Termín a program

Davis Cup se hraje v průběhu roku v několika termínech. V roce 2020 se začíná kvalifikačními koly, která se hrají v březnu, pokračuje se v červnu, poté se hraje v září a finále nás čeká v listopadu. Konkrétní termíny a program najdete zde:

6. až 7. března: kvalifikace, play-off Světových skupin I a II

8. až 11. června: Africká skupina IV, Asijsko-oceánská skupina IV, Evropská skupina IV

18. až 20. září: Světové skupiny I a II

23. až 29. listopad: finále

Kde se hraje

Davis Cup se v roce 2020 bude hrát na několika místech po celém světě. Finále se bude konat na španělském stadionu Caja Mágica v Madridu. Jednotlivá místa kvalifikačních zápasů jsou:

Domácí Host Město Stadion Chorvatsko Indie Záhřeb Dom Sportova Maďarsko Belgie Debrecín Főnix Hall Kolumbie Argentina Bogota Palacio de los Deportes Spojené státy americké Uzbekistán Honolulu Neal S. Blaisdell Center Austrálie Brazílie Adelaide Memorial Drive Tennis Club Itálie Jižní Korea Cagliari Circolo Tennis Cagliari Německo Bělorusko Düsseldorf Castello Düsseldorf Kazachstán Nizozemsko Nur-Sultan Daulet National Tennis Centre Slovensko Česká republika Bratislava AXA Aréna NTC Rakousko Uruguay Premstätten Steiermarkhalle Schwarzlsee Japonsko Ekvádor Miki Bourbon Beans Dome Švédsko Chile Stockholm Kungliga tennishallen

Vstupenky

Lístky na Davis Cup stojí pár tisíc korun – podle toho, na jaký zápas se vydáte a kam přesně si sednete. Každopádně rychle mizí, takže pokud se chcete na turnaji usadit na tribuně, pospěšte si s jejich nákupem. Vstupenky si kupte online u kteréhokoli ověřeného prodejce nebo přímo na webu Daviscup.com.

Systém a kvalifikace Davis Cupu 2020

V roce 2018 došlo ke změně systému Davis Cupu. Proti novince mnozí hráči i trenéři vznášeli slova nesouhlasu, ale nic nezmohli. Jak tedy nyní turnaj mužů probíhá?

Kvalifikace, která se hraje v březnu, se účastní 24 týmů. Do finále, které proběhne v listopadu, se probojuje 12 vítězných mužstev, která doplní 4 semifinalisté z minulého ročníku a 2 týmy s divokou kartou. Ve finále se tak o pohár utká 18 týmů.

Mužstva budou rozdělena do šesti skupin po třech. Vítězové skupin a dva nejlepší týmy z druhých míst postoupí do čtvrtfinále, od něhož se už bude hrát vyřazovacím způsobem. Týmy s nejhorší bilancí, tedy na 17. a 18. místě, sestoupí do zónových skupin. Mužstva na 5. až 16. místě budou hrát následující rok kvalifikaci.

Zápasy na finálovém turnaji budou tvořit dvě dvouhry a jedna čtyřhra, jež se odehrají v jeden den. V kvalifikaci a zónových skupinách I a II se bude hrát na čtyři dvouhry a čtyřhru během dvou dnů. Utkání na všech úrovních Davis Cupu ve dvouhře i čtyřhře se budou hrát jen na dva sety s tie-breakem v rozhodující sadě.

Systém Davis Cupu je velmi složitý. Podrobný popis pravidel si můžete přečíst na webu turnaje.

Finále Davis Cupu 2020

Týdenní turnaj pro 18 týmů, kdy jednotlivé duely hrají na 2 dvouhry a 1 čtyřhru a 2 vítězné sety, se v roce 2020 bude konat od 23. do 29. listopadu na madridském stadionu Caja Mágica ve Španělsku. Automaticky do něj postoupily semifinálové týmy z roku 2019, tedy mužstva Španělska, Kanady, Velké Británie a Ruska. Na divokou kartu udělenou 23. listopadu 2019 se tam dostaly ještě týmy Francie a Srbska.

Vítězové a finalisté Davis Cupu 2019

V roce 2019 v Davis Cupu vyhrál španělský tým, který ve finále porazil Kanadu 2:0. Na výhře se podílela hlavně tenisová jednička Rafael Nadal, který v pěti douhrách neztratil jediný set ani podání a neprohrál ani jednu čtyřhru.

Pohár pro vítěze

Vítězný tým získává Davisův pohár neboli salátovou mísu. Cena je ze stříbra a je pojmenovaná po zakladateli soutěže Dwightovi F. Davisovi. Na podstavci jsou vyryta jména vítězů.

Prize Money Davis Cup 2020

V roce 2019 si každý vítěz Davis Cupu odnesl v přepočtu necelých 53 milionů korun. V roce 2020 to pravděpodobně bude ještě více.

Peníze nedostávají jen hráči, ale i tenisové organizace země, ze které pocházejí. A z finanční odměny se samozřejmě radují i ti, kteří nevyhrají. Tady opravdu platí, že nemusíte vyhrát, ale stačí se zúčastnit.

Češi

Jací Češi na Davis Cupu zvítězili a kdy?

Rok Členové týmu 1980 Tomáš Šmíd, Ivan Lendl, Pavel Složil, Jan Kodeš

2012 Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Lukáš Rosol, Ivo Minář

2013 Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Lukáš Rosol, Jan Hájek



V roce 2020 se Češi utkají v kvalifikaci se Slovenskem v Bratislavě. Za český tým tam bude asi Jiří Veselý a Jonáš Forejtek, oficiálně ale složení týmu zatím nebylo oznámeno.

Historie

Dwight F. Davis vymyslel pravidla, koupil stříbrnou salátovou mísu coby odměnu pro vítěze a roku 1900 se konal první ročník Davis Cupu. Nejdřív v něm soutěžily jen Spojené státy americké, poté se otevřel celému světu.

Od roku 1981 o vítězství soutěžila šestnáctičlenná světová skupina a systém podskupin. Roku 2018 se změnila pravidla, která jsme podrobně popsali výše v tomto článku.

Ženskou obdobou Davis Cupu je Fed Cup, který vznikl až v roce 1963.

Rekordy

Nejvíckrát v historii v Davis Cupu zvítězily Spojené státy, a sice 32krát. V závěsu je Austrálie s 28 vítězstvími. Francie a Británie se obě radovaly z vítězství desetkrát, Švédsko sedmkrát a Španělsko šestkrát.

Česko (z toho jednou ještě jako Československo) a Německo získaly každé tři výhry, Rusko a Chorvatsko každé dvě. Ostatní státy, které se šampionáty účastnily, vyhrály buď jednou, nebo vůbec.

Nejdelší zápas v historii Davis Cupu sehráli Češi a Švýcaři. Trval 7.02 hodin a byl odehrán 2. února 2013. Tomáš Berdych s Lukášem Rosolem tehdy porazili Stanislase Wawrinku a Marca Chiudinelliho 6–4, 5–7, 6–4, 6–7 a 24–22.