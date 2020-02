Jako gymnastka nezaujala, teď mladá Kazaška kosí tenisová esa. Kam to až dotáhne?

Chtěla být gymnastkou, nebo krasobruslařkou. Avšak kvůli její vysoké postavě v ní trenéři neviděli talent. A tak Jelena Rybakinová vyzkoušela tenis. A udělala dobře. Do letošní sezony vletěla jako raketa. Na pěti turnajích postoupila čtyřikrát do finále. Jeden turnaj vyhrála a v žebříčku se dvacetiletá Kazaška posunula už na sedmnácté místo.

Během každé sezony zaujme několik talentovaných hráček, které vyletí žebříčkem vzhůru. Loni to byly Kanaďanka Bianca Andreescuová, která ovládla kromě mnoha turnajů i US Open, patnáctiletá Američanka Coco Gauffová, ale i Češka Karolína Muchová. I letos už mezi tenistkami září další hvězdička - Jelena Rybakinová.

První finále si zahrála v úvodu sezony v Šen-čenu. V něm však nestačila na Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou. Do druhého se dostala v Hobartu a v něm porazila Číňanku Čang Šuaj. Pak přišlo Australian Open, kde byla ve třetím kole nad její síly světová jednička Ashleigh Bartyová. Na čtvrtém turnaji, v Petrohradu, už však zase hrála finále. I když v něm byla lepší Kiki Bertensová, posunula se talentovaná Rybakinová poprvé v kariéře do světové dvacítky.

Sestřih finále v Dubaji: Halepová - Rybakinová

Minulý týden řádila v Dubaji. Nejprve si poradila s vítězkou Australian Open Sofií Keninovou, pak vyřadila Češky Kateřinu Siniakovou a světovou trojku Karolínu Plíškovou. Podle svých slov se nenervuje tím, kdo je na druhé straně kurtu. Jejím jediným cílem je utkání vyhrát. V semifinále pak udolala Petru Martičovou a ve finále na ní čekala dvojnásobná grandslamová vítězka Simona Halepová.

Úvodní set nad rumunskou tenistkou vyhrála 6:3, druhý získala stejným poměrem Halepová a třetí došel až do tiebreaku, který po velkém souboji urvala její soupeřka. „Jsem teď na sebe trochu nazlobená, protože jsem měla k vítězství blízko,“ přiznala Rybakinová po utkání na webu puntodebrak.com.

„Když se ale nad tím pořádně zamyslím, tak by mě na začátku týdne vůbec nenapadlo, jak daleko se dostanu. Hrála jsem tady dobře, porazila jsem několik skvělých hráček, takže můžu být na sebe hrdá,“ dodala s tím, že za jejím vzestupem stojí to, že v roce 2018 přijala kazašské občanství. Oproti Rusku jí tady prý dali najevo, že v ní vidí potenciál. Díky tomu se mohla na tenis ještě více soustředit, dostala osobního trenéra, který ji všude doprovází a brzy se dostavily výsledky.

Kvůli tenisu se rozhodla odložit i studium na vysoké škole. Teď by ráda pokrčovala ve svých fantastických výkonech a nakoukla do nejlepší desítky. Další možnost přidat body do žebříčku bude mít obdivovatelka Rogera Federera už tento týden na turnaji v Dauhá. V pondělí ji v úvodním kole čeká dvaasedmdesátá hráčka světa, Sorana Cirsteaová.