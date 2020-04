Tenisovou armádu čekají chudé roky

Pro špičkové hráče to znamená nepříjemnost v přípravě, armádu těch ostatních to ale ohrožuje existenčně.

Skuhrání tenistů, kteří momentálně nemají žádný příjem, je asi to poslední, co by teď chtěli slyšet lidé, kteří byli propuštěni z práce nebo jim krachuje byznys. Na obranu sportovců je ale potřeba říct, že finanční situace hráčů za první stovkou světového žebříčku není ani zdaleka tak úžasná, jako jsou příjmy těch největších hvězd, do nichž se kromě turnajových prémií počítají i příjmy z reklamy.

„Už jsem několikrát říkala, že ty ohromné peníze by se měly rozdělit rovnoměrněji i do jiných turnajů, aby se dostalo na víc hráček," přikývla světová trojka Karolína Plíšková, která loni na Turnaji mistryň v Šen-čenu inkasovala za postup do semifinále bezmála milion dolarů.

Někteří tenisté se ke svým současným problémům stavějí čelem. Když nemůžou hrát, zkoušejí být užiteční jiným způsobem, aby si v době současné krize zajistili aspoň minimální příjem. Všichni ale vyhlížejí, zda se přece jen začne hrát na soutěžní úrovni. A nemyslí tím pouze velké akce. Pro většinu hráčů jsou klíčové challengery, turnaje Futures nebo i nejrůznější ligové zápasy po Evropě.

„Když jsem hrál Futures v Řecku, tak jsem tam mohl vzít alespoň přítelkyni a děti," prohlásil současný kouč Vondroušové Jan Hernych, který za vítězství na takovém podniku a pět vyhraných zápasů inkasoval jen 1400 dolarů hrubého. Když o pár měsíců později na Wimbledonu postoupil do druhého kola, přilepšil si o 43 tisíc liber...

Markéta Vondroušová a její nejbližší: vlevo Jan Hernych, vpravo Jiří Hřebec.

Hernychovi ale v té době táhlo na pětatřicet let a byl u konce aktivní kariéry. Pro mladé hráče však pořád platí, že by měli vydělané peníze investovat hlavně do osobního rozvoje.

Proto má třeba Markéta Vondroušová k sobě kromě kouče Hernycha a mentora Jiřího Hřebce i kondičního trenéra a fyzioterapeuta. Lepší péče znamená v drtivé většině lepší výsledky a tím i vyšší prize money. „Investice do týmu se vždycky vyplácí," tvrdí loňská finalistka French Open Vondroušová.

Kdo má vyděláno z velkých turnajů, nemusí si teď moc dělat starosti, jenže hráči a hráčky od druhé stovky dál si už zdaleka takový luxus dopřát nemohou. I oni ale přitom tvoří tenisové podhoubí, ze kterého pak šplhají vzhůru noví šampioni. Ti všichni se budou muset uskromnit a přehodnotit své plány pro následující měsíce.