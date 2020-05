Přijde trest? Světová jednička si zatrénovala na kurtu

Novak Djokovič se už nemohl dočkat, až zase vezme raketu do ruky a vyrazí na kurt. Ve španělské Marbelle, kde tráví nyní čas, vyrazil trénovat na antuku a videem se pak pochlubil na sociálních sítích. Avšak tím nejspíš porušil pravidla o volném pohybu a je možné, že dostane trest.

Trénoval s pánvičkou, vyzkoušel si nejrůznější tenisové výzvy s raketou a míčkem, avšak pořádný trénink to nemohlo nahradit. Není divu, že se těšil, až si zase zapinká na kurtech. Jenže teď z toho může mít malér. Novak Djokovič, který nyní žije ve španělské Marbelle, totiž vyrazil v pondělí na místní antuku.

Chtěl si zatrénovat a pochlubit se svým fanouškům, že už se začal připravovat na to, až se sezona rozjede. „Jsem tak rád, že jsem si zase zahrál na antuce, sice jen trochu a k tomu s telefonem v ruce,“ uvedl k videu srbský tenista. Jenže to nejspíš ještě neměl. Po celém světě se pomalu začínají rozvolňovat omezení ohledně volného pohybu lidí.

https://www.facebook.com/djokovicofficial/videos/255345828952301/

I ve Španělsku se už sportovci mohou vrátit k tréninku, avšak sportovní zařízení mají do příštího týdne ještě zůstat zavřená s výjimkou tréninkových center profesionálních klubů. Co se týče tenisu, hráči mohou trénovat se svým koučem, avšak nemají ještě vstupovat na tenisové kurty. Média tak nyní řeší, zda by Djokovič za toto porušení vládních opatření neměl být potrestán.

Djokovič i španělská tenisová federace byli požádáni, aby se k tomuto případu vyjádřili. Avšak ani svaz, ani světová jednička tak zatím neučinili. Fanoušci sedmnáctinásobného grandslamového vítěze však byli z jeho příspěvku nadšení.