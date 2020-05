Je konec. Pod to se podepíšu, sdělil nepříjemnou pravdu Nadal

Zapomeňte na optimistické prognózy, profesionální tenis se nezačne hrát dřív než na Australian Open příští rok, myslí si devatenáctinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal. Oficiálně je sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena do poloviny července, ale podle všeho je velmi nereálné, že by v tento termín mohla být sezona restartována.

„Doufám, že bychom mohli začít hrát ještě před koncem tohoto roku. Bohužel si ale nemyslím, že to bude možné," řekla aktuální světová dvojka španělskému listu El País. Sám se podle svých slov koncentruje na to, aby byl připraven na Australian Open příští rok.

„Podepsal bych se pod to, abychom se připravovali na rok 2021. Vlastně se obávám víc o osud Australian Open než o to, co se stane do konce roku. Myslím si, že rok 2020 je praktiky ztracený. Doufám, že budeme moct příští rok znovu začít," pokračoval rodák z Manacoru.

Tenis už se pokouší o první krůčky ven z karantény. V německém městečku Höhr-Grenzhausen poblíž Koblenze se bez fanoušků a za přísných hygienických opatření odehrál exhibiční turnaj, který vyhrál Yannick Hanfmann.

„Je hezké konečně hrát, ale je to trochu bizarní, abych byl upřímný. Stejně jako všechno, co se teď ve světě děje," komentoval duel poražený finalista Dustin Brown.

Je jasné, že nárazové exhibice hráčů jedné národnosti na jednom místě jsou něco zcela jiného než globálně propojené profesionální okruhy tenistů a tenistek, ke kterým neodmyslitelně patří neustálé cestování po různých koutech světa bez jakýchkoliv omezení.

To je, a nejspíš ještě dlouho bude, vzhledem k celosvětové situaci nemožné. I proto se objevují názory, že tenis se ze všech sportů naplno znovu rozběhne jako poslední.