Tenisová kráska v nové roli. Jastremská nazpívala svou první píseň

Je jednou z nejtalentovanějších tenistek současnosti. Avšak jde jí to i v jiných oblastech. Pochvalu sklidila, i když si vyzkoušela roli modelky a teď jsou fanoušci nadšení z jejího hlasu. Dajana Jastremská totiž vydala svou první píseň s názvem Thousands of Me. „Skvělé,“ shodují se její příznivci.

Mnoho hráček už dokázalo, že je nejen talentovanými tenistkami, ale také i umělkyněmi. Třeba nedávno jsme obdivovali Karolínu Muchovou, která předvedla, jak válí ve hře na kytaru, na piano i jak umí krásně zpívat. Mnozí fanoušci si pak vzpomenou na píseň Sereny Williamsové.

Teď řady tenistek zpěvaček rozšířila Dajana Jastremská. Talentovaná Ukrajinka se v době, kdy nemůže hrát tenis, dala na zpěv a splnila si tak podle svých slov další přání. „Někdy jsem si říkala, že zpívání nebude pro mě. A teď jsem si splnila svůj sen. Děkuji za podporu všem, kteří mi pomohli vytvořit tuto píseň,“ uvedla tenisová kráska na Instagramu.

Píseň s názvem Thousands of Me už letí na YouTube a fanoušci jsou z ní nadšení. „Úžasná píseň i hlas,“ shodují se. „Velmi všestranná dívka, hraje skvěle tenis a krásně zpívá,“ napsal další. „Stále si to pouštím dokola,“ dodal jiný. Tak se podívejte a posuďte, jak pětadvacátá hráčka světa zpívá.

Příspěvek sdílený Dayana Yastremska 👑 (@dayana_yastremskay),Úno 13, 2020 v 3:59 PST

V letošní sezoně si Jastremská zahrála finále v Adelaide, avšak na titul nedosáhla, z něho se radovala Ashleigh Bartyová. Během své kariéry však v pátek dvacetiletá rodačka z Oděsy už získala na okruhu WTA tři tituly a chtěla by přidat další. K tomu by jí měl pomoci i slavný kouč Sascha Bajin, který přivedl Naomi Ósakaovou k vítězství na US Open a Australian Open.