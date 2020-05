Opilý Kyrgios se při rozhovoru chlubil konzumací vína. A zase rýpal do Djokoviče

Když v koronavirových časech nemá možnost předvést se na kurtu, zvládá australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios na sebe strhávat pozornost i ze svého obýváku. Tentokrát se pustil přes Instagram do živého rozhovoru se svým konkurentem Andym Murraym a vedle již klasických slovních výpadů proti Novaku Djokovičovi se pochlubil vzrůstající konzumací červeného vína.

Kyrgios sám během víkendového rozhovoru přiznal, že už má v sobě šest skleniček červeného vína, které pil i během rozhovoru. A z jeho řeči bylo patrné, že o konzumaci alkoholu rozhodně nelže.

„Moje znalosti a zájem o červené víno během téhle karantény neuvěřitelně vzrostly," chlubil se rodák z Canberry.

Sám se rád naváží do hráčů ze špičky žebříčku ATP, byť sám se k nim výsledkově navzdory neoddiskutovatelnému talentu ani nepřiblížil. Světová čtyřicítka ani jednou neprošla na grandslamových turnajích dál než do čtvrtfinále.

Nicméně k Murraymu chová alespoň podle svých slov velký respekt.

„Myslím, že jsi měl mít jednu z nejlepších kariér vůbec. Myslím, že jsi lepší než Djokovič," pochleboval Australan britskému tenistovi. Murary, jemuž komplikuje kariéru zranění kyčle, však realisticky odpověděl: „Výsledky tomu ale moc nenasvědčují."

Murray sice porazil Djokoviče ve finále US Open 2012 i ve wimbledonském finále 2013, nicméně vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch srbského tenisty (25:11), který vyhrál 17 grandslamů, zatímco Brit z nich má ve sbírce „jen" tři tituly.

„Djokovič se po mém servisu bránil, zatímco ty jsi to mlátil na vítězný míč. On uhýbal, ale ty jsi byl rovný jako svíčka," pokračoval ve chvále Kyrgios, který si už poněkolikáté rýpnul do aktuální světové jedničky.

Murray, jenž v pátek oslavil 33. narozeniny, podle svých slov už se cítí na návrat na kurty. „Cítím se dobře, už před zraněním v Davis Cupu se mi dařilo. Až se věci vrátí zase do normálu, myslím, že už budu v pohodě," ujišťoval.

Jen nabídku od Kyrgiose na partnerství ve čtyřhře se zdráhal akceptovat. „Jen, když slíbíš, že se budeš slušně chovat," kladl si podmínku.