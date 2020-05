Wimbledonská vítězka šokovala radikálním názorem

Světová jednička Novak Djokovič se chopila iniciativy ohledně pomoci hůře postaveným hráčům a přišla s nápadem na vytvoření fondu solidarity, kam by mohli přispívat jak elitní tenisté, tak ATP či ITF. Bartoliová ale vidí pro kompenzaci ztrát úplně jiný zdroj.

Peníze na pomoc tenistům, kteří objíždějí challengery a o účast na lukrativních grandslamech musí bojovat v kvalifikacích, by vzala z prize money ze čtyřher, které jsou podle ní nesmyslně vysoké.

„Vím, že si tímto vyjádřením přátele nezískám, ale prostě to říct musím," uvedla svůj příspěvek do debaty pro Tennis Majors.

„Nerozumím všem těm deblovým turnajům po celý rok. Chápu to na grandslamech či olympiádě, protože čtyřhra je součástí tenisové historie. Ale teď vídám, že deblisté mají kolem sebe realizační týmy o šesti lidech. Mohou si dovolit platit šest lidí, přitom hrají jenom čtyřhru," podivovala se Bartoliová.

„Když jsem já ještě hrála, nemohli jsme si dovolit platit šest lidí, aby se mnou cestovali. Proč se radši peníze nedají těm, co hrají challengery a kvalifikace. Tomu fakt nerozumím," pokračovala.

„Protože když hrajete jen čtyřhru, rozhodně se nenadřete tak jako ve dvouhře. Nemusíte tolik trénovat... A oni jezdí někam týden co týden a dostávají tyhle peníze. Nevím, jestli bychom měli zrušit čtyřhru úplně, každopádně by do ní mělo jít méně peněz a dávat více kvalifikantům ve dvouhře. To by bylo řešení," dodala šampionka.

Její kontroverzní návrh vyvolal pochopitelně celou řadu reakcí. „Zábavné. Tyhle komentáře ale nemůžeme brát úplně vážně," napsal například na Twitter kouč Karolíny Plíškové Dani Vallverdú.