Sladký život krásné tenistky. I v důchodu vydělává miliardy

Wozniacká se rozloučila s tenisem na letošním Australian Open. Kariéru bývalé světové jedničky ničila revmatická artritida, která jí nedovolila naplno pokračovat.

„Došla jsem do bodu, kdy jsem byla fyzicky i mentálně unavená. Byla jsem pořád na cestách, každý týden hrála turnaj, kolikrát jsem neměla ani den odpočinku. Najednou jsem cítila, že je čas ukončit kariéru. Někdy je správné poslechnout své tělo. Zároveň proběhlo hodně času a spousty rodinných diskuzí, než rozhodnutí padlo," popsala pozadí rozhodování v rozhovoru pro Haute Living.

I když se na kurtech s výjimkou plánovaného rozlučkového zápasu se Serenou Williamsovou objevovat nebude, její lukrativní kontrakty s luxusní značkou hodinek Rolex či s firmou Adidas poběží dál.

Do rozpočtu domácnosti ale tečou nemalé peníze i z rodinného pojišťovacího byznysu, který spolurozjel manžel.

„Teď zaměřuji svoji veškerou energii na naši společnost. Máme roční zisky okolo 250 milionů dolarů (cca 6,25 miliard korun). Takže máme docela dobrý začátek. Měl jsem štěstí, že jsem mohl na dálku pracovat už dřív," chlubil se Lee, šampion NBA v dresu Golden State Warriors z roku 2015.

Ani Wozniacká ale nechce pracovně zahálet. Kromě charitativních aktivit by si ráda vyzkoušela práci v televizi coby moderátorka pořadu se sportovní tématikou. Ráda by i pronikla do světa módy, do něhož už nakoukla při vývoji vlastní kolekce u Adidasu.

Chtěla by se také stát matkou, na což ale momentálně nespěchá. „Samozřejmě bychom chtěli mít s Davidem děti. Ale to je spíš krok v budoucnosti. Teď si chci užívat život ve dvou. Od momentu, kdy jsem ukončila kariéru, bylo vše docela hektické, teď mám konečně čas trochu relaxovat," prozradila 29letá rodačka z Odense.