Nadal končí! Senzační titulek šokoval fanoušky antukového krále

Nadal končí! Když se tahle senzační zpráva rozletěla do světa, minimálně na okamžik se zastavila srdce tenisových fanoušků, zavládla panika a histerie. Co se stalo, že antukový král a velký šampion balí kariéru. Zpráva švýcarského serveru blick.ch má ale jen šokující titulek. Nekončí tenisová hvězda, nýbrž jen jmenovec šampiona, neporažený dostihový kůň.

Třiatřicetiletý španělský tenista Rafael Nadal, momentálně druhý hráč světového žebříčku zatím plány na konec kariéry nespřádá. Když fanoušci viděli zprávu na serveru blick.ch, byl to pro ně obrovský šok. Šlo ale o falešný poplach. To jen jeho jmenovce ze světa turfu zastavila v kariéře zlomenina levé přední nohy.

Stejně jako slavný tenista má tenhle tříletý kůň fantastické výsledky. V dostihu se objevil v roce 2020 čtyřikrát a ani jednou nebyl poražen, vyhrával snadno a experti mu předpovídali skvělou budoucnost. Dokonce byl považován za jednoho z favoritů legendárního derby v Kentucky.

Rafael Nadal a Nick Kyrgios.

Zranění, které kůň utrpěl ve čtvrtek před očima trenéra, však změnilo plány. Nadal musel podstoupit operaci a v noze má dva šrouby. „Je to velmi smutná zpráva, kterou jako majitel koně nikdy nechcete slyšet," říká George Bolton, spolumajitel Nadala. Nyní prý bude úspěšný kůň plnit povinnosti hřebce. „Odchází do důchodu neporažený. V tuhle chvíli nás může těšit alespoň to, že může dál žít. Bude mít určitě skvělé potomky," snaží se nalézt ve smutné chvíli alespoň nějaké plusy majitel koně.