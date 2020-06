Plíšková a Vondroušová se představí v turnaji na Štvanici

Česká tenisová sezona nabírá obrátky. Po úvodním turnaji na Spartě, který ovládla Petra Kvitová, bude tento týden hostit další exhibiční akci pražská Štvanice. Na antuce se v LiveScore Cupu 2020 od středy do soboty potká šestice hráček v čele se světovou trojkou Karolínou Plíškovu a loňskou finalistou grandslamového Roland Garros Markétou Vondroušovou.

V prvních zápasech po koronavirové pauze se Plíšková střetne ve skupině s Barborou Strýcovou (31. v žebříčku WTA) a Kateřinou Siniakovou (54.). Vondroušová (18.) bude hrát o finále s Karolínou Muchovou (26.) a Kristýnou Plíškovou (69.).

Ve skupině se hráčky utkají každá s každou a vítězka postoupí do finále, které se uskuteční na malém štvanickém centrkurtu v sobotu od 17:00.

Osmadvacetiletá Plíšková hrála naposledy turnaj WTA koncem února v Dauhá. Od března je sezona kvůli opatřením proto nemoci covid-19 přerušena. "Už je to dlouhý. Ani nevím, co a jak trénovat a už se moc těším, že si zase zahraju. A navíc to je na antuce v období, kdy se každoročně koná French Open," řekla Plíšková.

Na světových turnajích české vzájemné zápasy příliš rády nemají. "Nyní je ale situace jiná," upozornila Plíšková, že světové turnaje začnou nejdříve v srpnu. "Díky bohu, že je nás Česku tolik skvělých hráček a můžeme spolu hrát."

Turnaj pořádá Nadační fond Sport2Life společně se Saran Media Group a PR Stars pod záštitou Českého tenisového svazu. Stejně jako na Spartě bude areál uzavřen pro fanoušky, ale zápasy budou k vidění živě na sportovní televizi O2 i ve světě.

Před týdnem se hrál na Spartě ve Stromovce turnaj O pohár prezidenta ČTS, v jehož finále Kvitová zdolala Muchovou. V akci byly i Strýcová a Kristýna Plíšková. "Jsem nadšený. Co lepšího může být, než hrát fiftýny? Proti sobě ty akce nejdou, každá má v této době pro český tenis velký přínos," řekl šéf tenisového svazu Ivo Kaderka.