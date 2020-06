Vondroušová na Štvanici hrát nebude, nahradí ji Martincová

Dvacetiletá Vondroušová hrála zápas naposledy koncem února v Dauhá. Od té doby jen trénovala, protože sezonu přerušila pandemie koronaviru.

"Mám natažený jeden břišní sval. Tahá mě od rána a nemůžu podávat. Tak jsme se dohodli, že za tohoto stavu je lepší nenastupovat," řekla sokolovská rodačka novinářům. "Docela hodně jsem trénovala a celkově jsem byla asi přetrénovaná. Hrála jsem na tuhle situaci docela dost a asi se to na mě zase podepsalo."

Poprvé bolest ucítila minulý čtvrtek. "Hrála jsem dva sety, zkoušela jsem to a pak mě to začalo trochu táhnout. O víkendu a v pondělí jsem měla pauzu. V úterý jsem to zkusila, při hře mě to nebolí, ale při servisu jo a bez servisu asi úplně hrát nemůžu. Nechci si to dodělat, zvlášť když jsem ve čtvrtek měla hrát s Kájou Muškou (Muchovou)," řekla svěřenkyně Jiřího Hřebce a Jana Hernycha.

Podle fyzioterapeuta má mít klid do neděle. "Budu chodit každý den na fyzio a jinak nic. Snad to bude po pár dnech dobré," doufala Vondroušová.

Příští týden by si ráda zahrála úvodní díl soutěže družstev tenisového svazu nazvané Barvy pro budoucnost a poté charitativní Tipsport Charity Cup, v kterém se proti sobě postaví týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové. "Holčičí Laver Cup. Chtěla bych hrát, protože už mi docela chybí zápasový stres," uvedla Vondroušová.

Přivítala i myšlenku souboje českých a slovenských reprezentačních družstev 4. a 5. července. "To je dobrý, aspoň se konečně něco děje," uvedla.