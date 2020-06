Můj návrat do školy? Strašný, šílený, říká Vondroušová

Je to rok, co Markéta Vondroušová (20) svým pařížským tažením do finále French Open uhranula tenisový svět. Osmnácté hráčce světového žebříčku ale připadá, jako by se pohádka z Roland Garros odehrála mnohem dřív. „Tím, jak jsem měla dlouho zraněnou ruku, tak mi přijde, že jsem nehrála snad čtyři roky,“ řekla Vondroušová. Na pražském turnaji LiveScore Cup si ale nakonec taky nezahraje kvůli bolavému břišnímu svalu.

Co se vám při rozehrávce na Štvanici stalo?

Mám natažený břišák, takže nemůžu podávat. Za tohoto stavu je lepší nenastupovat. Celkově jsem asi byla přetrénovaná, hrála jsem docela dost, asi se to na mně zase podepsalo.

Jste kvůli tomu hodně naštvaná?

Asi jsem unavená z toho, jak jsem teď dodělávala školu, bylo to docela psychické vypětí Možná to bylo i z toho, že ze mě spadnul stres. Tělo bylo celé takové zaťaté. Při hře mě to nebolí, ale při servisu jo. Nechci si to dodělat, zvlášť když jsem ve čtvrtek měla hrát s Kájou Muškou (Muchovou).

Je to na dlouho?

Fyzioterapeut řekl, že nemám hrát do neděle. Až si tělo pár dní odpočine, snad to bude dobré. Léčba klidem.

Už jste nakousla maturitu (na obchodní akademii v Sokolově), můžeme gratulovat?

Snad to bude dobrý! Teď jsem dělala písemnou část, 18. a 19. mám ještě ústní. Písemné zkoušky jsou v pohodě. Měli jsme jen didaktické testy, slohovky odpadly.

Bylo pro vás složité vrátit se k učení?

Strašný, šílený! Já nebyla hrozně dlouho ve škole. Střední školu jsem už dělala jen zkoušky, nebyla jsem zvyklá a nahrnulo se toho na mě docela dost. Snad už to dotáhnu. Mám češtinu, z té jsem byla mírně ve stresu (směje se), angličtinu, to je ta státní část, a pak ekonomiku a další profilovou angličtinu.

Aspoň jste nějak smysluplně vyplnila týdny při pandemii...

Maturitu jsem si chtěla dodělat za každou cenu a neměla jsem na to čas. Aspoň na to jsem pauzu využila. Když není co dělat, aspoň zaměstnám mozek. Ale vážně to bolí. Dost!

Dá se to nějak srovnat s tenisem?

Je to strašný rozdíl. Minulý týden jsem se učení věnovala celé dny, hrála jsem jenom jednou a jít si na kurt na hodinu a půl zapinkat pro mě bylo strašné vysvobození. Říkala jsem si: Je krásné stát tady, ne se něco drtit.

Máte ještě nějaké novinky kromě maturity?

Ta mi zabrala veškerý čas. Ale taky jsem si zařídila konečně v Praze byt, který jsem loni koupila. Byla s tím docela práce, to jsem si dodělala. Jo a mám nové tetování na noze... Abstraktní čáry.

Jaká byla pauza po tréninkové stránce?

Docela jsme trénovali. Jen první dva týdny byly zvláštní, přiletěli jsme z Indian Wells a nikdo nevěděl, co se bude dít, jestli se vůbec dostanu ze Sokolova do Prahy, co bude. Pak nás normálně pustili hrát, takže docela dobrý. Dělala jsem kondici, hrála. Občas to ale byla záležitost vůle, proč vlastně bez turnajů trénuju.

Před rokem jste ve Francii uhrála životní výsledek, vzpomínala jste?

Pořád vidím tu partu lidí, jak jsme se vraceli všichni společně.

Jenže kvůli postupu do finále French Open máte taky obhajovat 1200 bodů.

To mi ani nepřipomínejte! Říkali jsme si, jak by to udělali, když se zrušil Wimbledon. Těm lidem by padaly body, asi nebudou. Já bych obhajovala Paříž i Řím, nevím, jak by to chtěli udělat, kdyby to pustili.

Karolína Plíšková naznačovala, že by byla šťastná za obnovení sezony. Taky už chcete hrát?

Nejdřív jsem si říkala, že se hrát bude, pak to vypadalo, že stoprocentně ne, teď už zase myslím, že by se mohlo. Ráda bych hrála, ale spíš mě odrazují ta omezení. Být někde na hotelu v karanténě, to mi přijde jako lámání přes koleno.