Nadal a Gasol v šoku. Hvězdným Španělům se podařilo vybrat přes čtrnáct milionů eur

Mnoho hvězdných sportovců se po vypuknutí pandemie rozhodlo finančně pomoci. Peníze zasílali na nákup ochranných pomůcek, nebo třeba přímo lidem, kteří se dostali do ekonomických potíží. To, co se však povedlo Rafaelu Nadalovi a Pau Gasolovi je ohromující. Ti na konci března přispěli Červenému kříži a zároveň vyzvali své španělské kolegy, aby učinili stejný krok.

Jejich cílem bylo vybrat jedenáct milionů euro. To se jim podařilo už v průběhu minulého měsíce a nyní se pochlubili, jaký je stav na účtu aktuálně. Přes čtrnáct milionů eur (tři sta sedmdesát dva milionů korun). „Myslím, že jsme dosáhli něco nádherného a velice důležitého,“ prohlásil Nadal v rozhovoru s Gasolem na Instagramu.

„My jsme zažehli plamen, ale odpověď mnoha našich přátel i lidí, které vůbec neznáme, byla velkolepá,“ pokračoval tenista. „Jsem superpyšný,“ dodal dvojnásobný šampion NBA Gasol. Vybrané peníze Červený kříž rozdělí mezi ty, kteří se nakazili a ty, kteří se dostali do finančních problémů.

Antukový král pomáhá také svým tenisovým kolegům, kteří jsou níže postavení v žebříčku a nemají teď žádný příjem. Spolu s Novakem Djokovičem a Rogerem Federerem založili fond, do nějž přispívají elitní hráči. Spolu s tenisovými organizacemi ITF, ATP, WTA se jim zatím povedlo vybrat přes šest milionů dolarů (téměř sto padesát milionů korun), které se rozdělí mezi osm set tenistů a tenistek.