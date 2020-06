Hysterický výstup Sereny? To nejlepší pro tenis, šokoval kouč hvězdné Williamsové

Na ten moment nejde zapomenout. Serena Williamsová ve finále US Open 2018 proti Naomi Ósakaové stojící u hlavního rozhodčího a křičící takové nadávky, že by se za ně styděl i legendární bouřlivák John McEnroe. O to více nyní překvapuje tvrzení jejího kouče Patricka Mouratogloua. "Byl to okamžik, který byl pro tenis tím nejlepším, co se mohlo stát," říká slavný Francouz.

Hnali ji diváci, Sereně Williamsové však velké finále ve Flushing Meadows pomalu protékalo mezi prsty. "Zpochybnil jsi můj charakter. Jsi lhář a dlužíš mi omluvu. Jak si vůbec můžeš dovolit o mně říct, že podvádím? Ukradl jsi mi bod, takže navíc jsi ještě zloděj!" Takovými slovy častovala hlavního rozhodčího Carlose Ramose tenisová legenda.

Zápas prohrála, dostala pokutu a její soupeřka při slavnostním vyhlašování musela se slzami v očích poslouchat na svou adresu bučení rozjetého publika. S odstupem času však právě tento okamžik označil její trenér Patrik Mouratoglou za nejlepší moment pro tenis.

Hádka Sereny Williamsové ve finále US Open 2018

A byl to paradoxně právě on, kdo hrál v celém výstupu tenisové královny důležitou roli, protože podle hlavního rozhodčího udílel z lóže své svěřenkyni pokyny, což pravidla nedovolují, a to také vlastně celý ostudný výstup odstartovalo.

"Spousta lidí se cítila tou kauzou zasažena. Ale je to jinak. Ano, ten zápas byl pro nás hodně špatný, pro Serenu, pro náš tým. Ale byl to nejlepší den pro tenis. Skvělý moment pro tenis. Všechno je to o úhlu pohledu," překvapil Francouz.

A hned svůj postoj vysvětluje. "Náš sport ztrácí fanoušky a to hlavně mezi mladými. Tenis je třeba zatraktivnit. Lidé chtějí, stejně jako ve filmu, vidět emoce. Dnes, když se koukáte na tenis, tak všechno vypadá pořád stejně. Je to, jako když vidíte nějaký film, kde hrají krásní lidé, kteří nedělají žádné chyby. Chybí opravdovost, autentičnost," pokračuje Mouratoglou.

Tenis se musí zlidštit

"Nesmíme se bát mluvit o chybách. Já sám jich dělám dost, udělala je Serena a udělal je i rozhodčí Ramos, který v tom finále odvedl hroznou práci. Je prostě třeba tenis zlidštit," pokračuje padesátiletý trenér.

Serena Williamsová v akci

Twitter

Mouratoglou se vyjádřil i o současné rivalitě ve světě bílého sportu. "Když se dva lidé na kurtu nenávidí, přináší to drama, emoce na úplně jiné úrovni. A to lidé chtějí vidět. Největší hvězdou je Serena Williamsová a velkou výzvou byly její zápasy s Marií Šarapovovou. Ale teď? Je to bez energie, bez napětí."

A přidává i srovnání s minulostí. "Nemyslím si, že v 70. či 80. letech zde byli lepší tenisté než dnes. Ale fanoušci se mohli se svými idoly lépe ztotožnit. Teď je všechno uniformované. Kurty, styl hry, způsob chování. To vše bere tenisu originalitu," pokračuje trenér.

Kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou

Hannah Mckay, Reuters

"Hráči se bojí ukázat svoji skutečnou osobnost, mají strach, že budou odsouzeni a přijdou o své výhodné smlouvy se sponzory. Chovají se tak, jak od nich společnost očekává, a to je chyba. Největší osobností, jaká kdy byla, byl John McEnroe. A to dnes není," uzavírá Mouratoglou.