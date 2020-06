Reprezentovat Česko? Motám se v tom tam a zpátky, říká nejlepší tenistka Ruska

Zná Českou republiku možná lépe než své rodné Rusko. Není divu. Jekatěrina Alexandrovová zde žije od svých jedenácti let, kdy se s rodiči přestěhovala do Prahy. "Je tady můj domov," netají své pocity pětadvacetiletá tenistka. A tak ani nepřekvapí, že právě Alexandrovová doplňuje turnaj ryze českých hráček na pražské Štvanici Tipsport Elite Trophy.

Jekatěrina Alexandrovová je součástí tzv. růžového týmu, který vede jako nehrající kapitánka Petra Kvitová. A že jde o opravdu velkou zahraniční posilu, dokumentuje fakt, že rodačka z Čeljabinsku, která žije v současné době Říčanech, je z pozice 27. hráčky světa nejlepší ruskou tenistkou současnosti.

Před několika lety dokonce velmi vážně uvažovala o tom, že zažádá o české občanství. "Co se mi tady líbí? Všechno. Všechno je krásné. Opravdu. Oproti Rusku je tu strašný klid. A výborné podmínky na hraní, spousta kurtů," říkala plynnou češtinou před časem sympatická Ruska.

Před startem turnaje Tipsport Elite Trophy na pražské Štvanici tak přišla řeč i na to, jak je případná změna občanství reálná. "Už je to dávno, motám se v tom tam a zpátky. Zatím mi to vyhovuje tak, jak to je. Co bude dále, to se uvidí," uvedla pro web tenisovysvet.cz Alexandrovová.

Pro zajímavost. Zatímco mezi ruskými tenistkami drží již zmíněnou první pozici, v českém žebříčku by byla až pátou nejlepší hráčkou za Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou, Markétou Vondroušovou a Karolínou Muchovou.

Na svou rodnou vlast však stále nedá dopustit. "Na turnajích hraji sama za sebe, ale když jsem hrála za Rusko Fed Cup, byl to fakt skvělý pocit," ujišťuje Alexandrovová.