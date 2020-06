Kvitová má dobrou zprávu. Na kurtu zasáhne do souboje s týmem Plíškové

Tenistka Petra Kvitová by se mohla při druhém dílu charitativní série družstev Tipsport Elite Trophy objevit na kurtu s raketou v ruce. Dvojnásobná vítězky Wimbledonu plánuje, že začátkem příštího týdne aktivně zasáhne v Prostějově do zápasů v souboji s černým týmem Karolíny Plíškové.

"Stav mé ruky se lepší, a tak předpokládám, že se jako kapitánka růžového týmu zapojím do hry o body. Když půjde vše podle předpokladů, mohlo by to být dokonce ve dvouhře," uvedla Kvitová v tiskové zprávě pořadatele soutěže.

Třicetiletá Kvitová hrála po koronavirové pauze dvouhru zatím jen jednou. Koncem května ovládla turnaj O pohár prezidenta ČTS, ale na Spartě podle svých slov od začátku nastupovala s obnoveným problémem s předloktím. Od té doby převážně trénovala a zkusila čtyřhru s Barborou Strýcovou na svazové Top lize.

V prvním klání Elite Trophy před týdnem plnila jen roli kapitánky a na Štvanici radila svým hráčkám na lavičce. Její růžový tým prohrál 4:7 na zápasy.

Petra Kvitová (vlevo) a Barbora Strýcová v utkání proti dvojici Miriam Kolodziejová, Jesika Malečková.

Michal Krumphanzl, ČTK

Teoreticky by Kvitová mohla nastoupit také v utkání o Pohár přátelství mezi Českem a Slovenskem, v kterém se fedcupové výběry utkají 4. a 5. července na tvrdém povrchu v Bratislavě. Elite Trophy pak pokračuje 11. července na Štvanici.

Světová dvanáctka Kvitová má také v plánu exhibiční turnaje v Berlíně - od 13. července na trávě v areálu stadionu Steffi Grafové a další od 17. července na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof.