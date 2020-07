Federer musel s pravdou ven! Koho miluje, co nenávidí a jakou výhru považuje za nejcennější?

Drsné otázky cílené pěkně na tělo. Jeden z nejlepších tenistů všech dob si ale věděl rady, jako když na kurtu čelí světovým konkurentům. Dobře naladěný Švýcar Roger Federer si pro švýcarský Blick pustil pusu na špacír a prozradil hodně pikantní věci. Třeba to, že jeho děti nemají o tenis zájem, jeho ideální den by byl takový, kdy by vyhrál Wimbledon. Dozvědět se můžete i to, z čeho má slavný tenista strach.

Sezonu 2020 sice Federer předčasně ukončil kvůli operaci kolena, přesto byl osmatřicetiletý chlapík dobře naladěný a neodmítl žádost o rozhovor. První otázka pochopitelně směřovala k tomu, jak je na tom Fedex zdravotně. „Mám za sebou dobu, kdy jsem hodně rehabilitoval, odpočíval a chodil o berlích. Nespěchal jsem, šel jsem krok za krokem a cítím se lépe a lépe. Ještě ale nejsem v takovém stavu, abych mohl hrát tenis. Mým cílem je být fit na příští rok," konstatoval.

V pohodě se popasoval i s dlouhou koronavirovou pauzou, cestování mu prý rozhodně nechybělo. Právě naopak. „Cestoval jsem posledních pětadvacet let. Nejdelší čas, kdy jsem byl doma, byl pět, maximálně šest týdnů. Takže mě to doma baví, mohl jsem být s rodinou, žije se mi skvěle," pokračoval Federer.

Vzhledem ke zdravotním problémům mu tak trochu přišlo vhod, že byly odloženy olympijské hry v Tokiu. „Tam se moc těším. Když byly hry odloženy, bylo to pro nás všechny velké zklamání. Takže teď jen doufáme, že za rok bude všechno v pohodě, i když si nemůžeme být jistí, jak to bude s pandemií. Start na olympiádě je mým cílem," konstatoval tenista, který má olympijské zlato z roku 2008, když ve čtyřhře triumfoval po boku Stana Wawrinky. O čtyři roky později bral ve dvouhře v Londýně stříbro.

Mezi tenisovou elitou je Federer dlouhá léta, teď prozradil, jak těžce kouše některé prvky kondiční přípravy. „Vím, že mi fitness pomáhá, ale já jsem tenista. Udělám všechno, co musím, abych byl připravený. Ale nemám rád běžecký pás a taky cvičení stability," překvapil fenomenální tenista, který posiluje i proto, aby neměl problémy se zády.

Když zrovna legendární Švýcar nemůže kvůli zdravotním problémům hrát, rád se podívá na jiné sporty. „Ve fotbale byl mým idolem Zinedine Zidane. V basketbalu se mi zase líbí LeBron James. Se Zidanem už jsem se potkal a byl velmi milý. Lidé říkají, že není dobré, když se potkáte se svými idoly, protože pak může přijít zklamání. Ale u mě tomu tak nebylo. A to platí třeba i pro basketbalistu Michaela Jordana, kterého jsem také poznal."

Stejně jako každý sportovec má i Federer své rituály před zápasem. „Nejsem pověrčivý, ale je pro mě důležité, abych byl všude včas. Bojím se toho, že přijdu pozdě, třeba kdybych uvízl někde v dopravní zácpě. Takže jsem raději všude dřív a chci být maximálně připravený po všech stránkách," prohlásila bývalá světová jednička.

Současná světová čtyřka pak zavzpomínala na své nejdůležitější vítězství v kariéře. Asi bylo složité vybrat při počtu vyhraných duelů jeden konkrétní zápas. Federer to ale dokázal. „Možná to byl zápas proti Samprasovi v roce 2001 ve Wimbledonu. Bylo to tehdy velké překvapení. Pete byl obrovským favoritem a já ho porazil. Bylo to ohromující. Tehdy jsem si pomyslel, že když jsem na trávě porazil Samprase, tak mohu vyhrát kdekoliv nad kýmkoliv na světě. V tu chvíli jsem uvěřil, že budu mít skvělou kariéru," poznamenal.

Zkušený Švýcar se nevyhnul ani otázkám na soukromí a rodinu. Federer má čtyři děti, ale zájem o tenis prý moc nemají. „Hraju třeba proti Rafovi nebo Novakovi a jim na tom vůbec nezáleží," kroutil hlavou. To jeho žena Mirka je v tomhle směru jeho obrovskou oporou. „Je nejlepší, moc ji miluji a jsem neuvěřitelně šťastný. Bez ní bych tohle všechno nedokázal," složil manželce velkou poklonu.

Při dotazu, kdy si užil nejlepší oslavu narozenin, se Federer rozesmál. „Určitě to bylo ve chvíli, kdy jsem mohl nést švýcarskou vlajku při slavnostním zahájení olympijských her 2008. To byla obrovská čest," zavzpomínal tenista. „Ale teď jsem zaslechl, že moje žena plánuje něco velkého na oslavu mých čtyřicátin. Toho se trochu bojím," culil se Švýcar.

Jeho životní příběh by se mohl v budoucnu stát třeba námětem pro natočení filmu. Možná podobná myšlenka napadla i samotného Švýcara. Když se ho totiž zeptali, který z herců by ho mohl hrát, hned věděl odpověď. „Možná Leonardo DiCaprio nebo Matt Damon. Obdivuji je, jsou velmi talentovaní a pracovití. Líbí se mi jejich filmy," svěřil se Federer.

Odtajnil dokonce i to, jak by měl vypadat perfektní den v jeho podání. „Jsou dvě možnosti. Při té první bych vyhrál Wimbledon, nebo nějaký důležitý zápas. A druhou možností by bylo, užít si den s rodinou. Ráno bych si dal kávu, setkal se s rodiči nebo přáteli a večer bych si vychutnal západ slunce," prozradil Federer.

Veřejně známá je jeho láska k čokoládě. Jak je na tom s jídlem třeba před zápasy? „Jím těstoviny, naopak nechci mořské plody a nějaké experimenty. Salát a těstoviny, to u mě funguje," řekl Federer. „Samozřejmě jako Švýcar mám rád čokoládu, na ní jsem vyrostl," usmál se legendární tenista.

Jeho život je plný radosti a pohody a Švýcar si všeho váží. „Jsem šťastný člověk a jsem za to vděčný. Mám čtyři zdravé děti, úžasnou ženu. Mám hodně důvodů, abych byl šťastný. Není důvod to skrývat. Když mi to třeba ve sportu nešlo tak dobře, vždycky jsem měl sílu vidět věci pozitivně a vždycky jsem se díval do budoucnosti."