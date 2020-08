Kanadská kráska v Česku! Trenérka od Plíškové i poklona Praze: Jsem vděčná, že tu můžu být

Čistě teoreticky neměla mít Eugenie Bouchardová proti 40. tenistce světa Veronice Kuděrmětovové žádnou šanci. Realita však byla poněkud jiná. Kanaďanka svou ruskou soupeřku v prvním setu doslova vypráskala z kurtu, když zvítězila 6:0, ve druhém pak 6:3 a mohla slavit postup do druhého kola.

Jedna z nejpůvabnějších tenistek na okruhu svou jasnou výhru hodnotila na virtuální tiskové konferenci. "Hrála jsem lépe, než jsem čekala. Cením si toho, jak jsem zůstala celý zápas koncentrovaná. Nehrála jsem opravdový zápas od ledna. Hrála jsem pár exhibic, ale to je jiné. I když myslím, že mi dnes pomohly," říkala vítězka.

Bouchardová, kterou za normálních okolností "pronásledují" na každém turnaji bez ohledu na žebříčkové postavení davy fanoušků, však zůstává při zemi. „Říkala jsem si, že prostě jen půjdu a zkusím to nejlepší. Věděla jsem, že výsledek samozřejmě může být dobrý, nebo i hrozný."

Ani na pohled jasnému výsledku nepřipisuje větší význam. "Ano, vyhrála jsem první set 6:0, ale vůbec to nebylo jednoduché. V každém setu měla soupeřka gamebally, nebyla to procházka parkem," říkala vítězka.

Eugenie Bouchardová na turnaji v Praze

Profimedia.cz

Bouchardová, která nově angažovala australskou trenérku a bývalou koučku Karolíny Plíškové Rennae Stubbsovou, ocenila především to, jak zápas zvládla po psychické stránce. "Jsem na sebe pyšná. Vůbec to nebylo po psychické stránce jednoduché. Měla jsem ale i štěstí, dopadlo to pro mě dobře. Soustředila jsem se na sebe, vyvarovala jsem se chyb, hrála jsem agresivně a to rozhodlo," dodala tenistka.

Bouchardová se v osmifinále utká s vítězkou zápasu mezi Slovinkou Tamarou Zidansekovou a Kateřinou Siniakovou.