Serena Williamsová se odhlásila z antukového turnaje v Římě

Americká tenistka Serena Williamsová nebude startovat na nadcházejícím antukovém turnaji v Římě. Čtyřnásobná vítězka Italian Open se pořadatelům omluvila kvůli zranění achilovky, které ji trápilo během semifinále US Open, v němž ve čtvrtek podlehla Viktorii Azarenkové. Pořadatelům už se omluvili i finalisté US Open Dominic Thiem a Alexandr Zverev, stejně jako Daniil Medveděv, jenž s Thiemem prohrál v semifinále.

Serena Williamsová si nechává v semifinále US Open ošetřit poraněnou nohu.

Italian Open, které se původně mělo hrát v květnu, začne kvůli koronaviru v pondělí jako generálka na grandslamové Roland Garros.

Startovnímu poli mužů ve Foro Italico dominuje coby největší favorit devítinásobný šampion Rafael Nadal, který naopak vynechal US Open. Na okruh ATP se vrátí po sedmiměsíční pauze. Startovat by měl i první hráč světového žebříčku Novak Djokovič, pro něhož newyorský grandslam skončil diskvalifikací poté, co v osmifinále míčkem trefil rozhodčí.