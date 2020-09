Muchová má namířeno do Top Ten, tvrdí tenisová legenda

Před pár dny slavil 78. narozeniny, postěžoval si na problémy s kolenem, ale pokud chcete od někoho opravdu erudovaný rozbor tenisového dění, pak je Jan Kukal stále tím pravým člověkem. Někdejší kapitán daviscupového a fedcupového týmu, jenž spolupracoval s Jiřím Novákem, Thomasem Musterem, ale i s Hanou Mandlíkovou, se zamýšlí nad tím, co přineslo US Open.

O výkonech českých tenistek

Pro Karolínu Plíškovou jako nasazenou jedničku to po pauze nebyl jednoduchý začátek. Porážka s Garciaovou byla překvapením, ale to se stává, že nečekaných výsledků po tak dlouhé přestávce je vždycky dost. Karolína se mi zdála trochu pohublá, velice tvrdě trénovala, takže si myslím, že se to v dalších měsících projeví.

Petře Kvitové se nedařilo v generálce, ale turnaj, který nemá moc ráda, jí vyšel dobře. Jen škoda těch neproměněných mečbolů s Rogersovou. To se jí moc nestává, ona je hráčka, která šance proměňuje.

Petra Kvitová v boji o postup do dalšího kola US Open

Frank Franklin II, ČTK/AP

Nejlepší z našich byla Karolína Muchová, která velice dobře popracovala po fyzické stránce a odehrála výborný zápas s Azarenkovou. Podle mě má předpoklady na postup do top 10.

Karolína Muchová při utkání s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v osmifinále US Open.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Od Jiřího Veselého se nic mimořádného nečekalo, ženy to zase podržely. Na los doplatila Marie Bouzková, její soupeřka Pegulaová hrála výtečně už turnaj předtím a prohrát ve třetím setu 6:7 zamrzí. Od Bouzkové čekám hodně, v pauze vylepšila podání i jeho techniku. A nechci zapomenout na Květu Peschkeovou, která ve 45 letech patří do deblové špičky. To je úžasné.

Nevím ale moc, co se děje s Kateřinou Siniakovou. Když před dvěma lety vyhrála Fed Cup, tak jsem zaslechl něco o top 10. Dává do tenisu až moc emocí, to je chyba. Velice snadno se rozčílí, chybí ji větší klid. Přesto si ale myslím, že to prolomí (v prvním kole v Římě v úterý vyřadila bývalou světovou jedničku Kerberovou 6:3, 6:1 - pozn.). V ženském tenise se můžete jedním zápasem zase chytit. Hrát ale dvouhru i debl je velice obtížné, nejlepší singlistky čtyřhru nestíhají.

O snažení Sereny Williamsové

Serena ukázala, že může dál zahrát skvělé zápasy, ale v průběhu dvou týdnů neudrží tak vysokou formu. Se Steffi Grafovou je sice nejlepší tenistkou všech dob, ale za pár dnů jí bude už 39 let. Svým podáním pořád ještě kdekoho překvapí, ale bude to mít obtížné. Je neuvěřitelné, že po porodu už se jí nepodařilo grandslam vyhrát, i když čtyřikrát byla ve finále.

Sestry Williamsovy ale porušují vžitá 'pravidla'. Podle všeho bude Serena hrát i po čtyřicítce, ale špička je široká a vyrovnaná. Proto je taky super, že mezi jedenácti nejlepšími hráčkami máme dvě Češky a třetí (Muchová) tam míří. Tam držíme krok, na rozdíl od mužů, kde je mnohem složitější dostat se do první stovky žebříčku.

Emoce Sereny Williamsové v semifinále US Open.

Frank Franklin II, ČTK/AP

O staronové japonské šampionce

Ósakaová je zvláštní hráčka. Je až neuvěřitelné, že tak nesmělá holka, víme, jak mluví a vystupuje, dokáže hrát tak nátlakový a riskantní tenis. Mít ve 22 letech třetí grandslam je skvělé, na rychlejších površích je to velká postava. Hra sester Williamsových má na ni ohromný vliv. Japonka hraje rychleji než většina tenistek. To je určité riziko, někdy jí to tam nepadá. Ani nepotřebuje chodit k síti a z obou stran má obrovský tlak podobně jako Kvitová.

Zvláštní je, že tak hrají dvě hráčky, které jsou v civilu velmi mírné, pohodové a klidné. Odjakživa přitom platilo, že jaký je hráč v soukromí, tak vystupuje i na kurtu. Cholerik jako McEnroe vyvádí a ti mírní a klidní hrají opatrně, vypinkávají... A tyhle dvě podobně mírné holky najednou hrají o 25 km/h rychleji než ostatní. Ósakaová má sice pořád rezervy v prvním podání, ale je jednou z mála, co by mohla v normálním roce uhrát víc grandslamových titulů.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová líbá trofej pro vítězku US Open.

Seth Wenig, ČTK/AP

O Djokovičově extempore

To byla největší bomba turnaje. Měl neuvěřitelnou smůlu. Letos neporažen se porazil sám. Kdyby vypálil dvacetkrát s úmyslem trefit rozhodčí do ohryzku, tak by se mu to nepovedlo. Pokud by se sudí uhnula, tak by přitom dostal jen napomenutí... Jak jsem sledoval závěrečná kola, tak ale Djokovič a Nadal ve vrcholné formě jsou stále lepší než ti mladíci.

O finálových zápasech

Zverev s Thiemem dostali šanci a díky tomu byl závěr US Open nesmírně zajímavý. Obě finále si byla dost podobná. Nejdřív absolutní dominance těch 'outsiderů' Zvereva a Azarenkové a jejich nedotažené šance. Thiem i Ósakaová se vůbec nemuseli chytit. Běloruska měla ve druhé sadě gamebol na 3:0, jenže se lekla, jak jí to jde lehce. Ósakaová se přitom bála, aby nedostala pytel a za hodinu nebyl konec. Thiema zachránilo, že se na konci druhého setu chytl, pak byl zápas vyrovnanější. Vytáhl i slajzovaný bekhend, který předtím nepoužíval a nakonec se projevilo, že hrál už čtvrté finále. Zverev díky spolupráci se Španělem Ferrerem úžasně zlepšil forhend. Celý turnaj ale nehrál na síti a bombardoval soupeře prvním servisem. Ve finále se na síť hrnul a střídal tam výborné okamžiky se slabými. To ho stálo titul.

Vysmátý šampion. Tenista Dominic Thiem slaví první grandslamový vavřín. Rakouský hráč ovládl letošní US Open.

Danielle Parhizkaran, Reuters

O celkovém dojmu z US Open

Měl jsem obavy, jestli se to vůbec dohraje, ale do problémů se dostali jen tři Francouzi. Paire byl nakažený, Mladenovicová skončila v karanténě a Mannarina nakonec nechali hrát. Ale i tak to byla velká reklama tenisu. U televize si to užily spousty fanoušků. To je velice důležité, že se tenis vrátil. Těším se na Roland Garros, tam nás pořadatelé překvapí zastřešeným centrkurtem. A snad všechno proběhne tak hladce jako v New Yorku.