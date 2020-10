Loňský finalista Schwartzman odřekl start ve Vídni

O velikou hvězdu přišel turnaj ve Vídni. Argentinský tenista Diego Schwartzman si na posledním ročníku zahrál v rakouské metropoli o titul, ale by mohl získat body do žebříčku i letos, musel by turnaj ovládnout. Dal proto přednost odpočinku a přípravě na další akci v Paříži, aby se pokusil zajistit si Turnaj mistrů. Momentálně mu patří poslední postupové osmé místo.